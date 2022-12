Weihnachten in Äthiopien: Besinnlicher als in Europa!

Wenn man sich die Festtagsbräuche Äthiopiens ansieht, fallen die ersten Unterschiede zum europäischen Fest schon beim Datum auf. Während in unserer weltlichen Welt Weihnachten um den 25. Dezember herum gefeiert wird, so feiern die Äthiopier Heiligabend am 6. Januar und Weihnachten am 7. Januar. Dies hängt damit zusammen, dass die äthiopische Kirche nicht den gregorianischen Kalender zur Bestimmung ihrer Festtage benutzt, sondern den julianischen Kalender, was einige Zeitverschiebungen zur Folge hat.

Der andere Unterschied liegt beim Namen. Die Äthiopier nennen ihr Fest nicht “Weihnachten”, sondern “Genna” oder “Lidet”, was so viel bedeutet wie: “Das Hervorragende” und “Geburtstag”.