Weifang, China, veranstaltete erfolgreich die chinesisch-japanische Matchmaking-und Austauschmesse für die moderne Agrarindustrie

Die Berge können die Bedeutung des gegenseitigen Verständnisses nicht blockieren, denn zwischen den Ozeanen besteht eine ständige Freundschaft. Am Nachmittag des 9. Dezember fand in Weifang (Provinz Shandong) die China-Japan Modern Agricultural Industry Matchmaking and Exchange Fair unter dem Motto „Focusing on the new model of China Japan cooperation and opening up a new path for agricultural upgrading“ erfolgreich statt.

Die Veranstaltung wurde von der Volksregierung der Stadt Weifang und dem chinesischen Generalkonsulat in Osaka ausgerichtet und vom Promotion Office of Weifang National Agricultural Comprehensive Zone, dem Weifang Council for the Promotion of International Trade, dem Weifang Bureau of Commerce, dem Weifang Foreign Affairs Office und der Weifang General Chamber of Commerce of Japan organisiert. Die Konferenz wurde online und offline abgehalten, mit zwei Veranstaltungsorten in Weifang, Provinz Shandong, und Osaka, Japan. Teng Shuangxing, Vizebürgermeister der Stadt Weifang und Sekretär des Parteikomitees des Bezirks Hanting, nahm an der Konferenz teil und hielt eine Rede. Guo Qiang, Direktor der Wirtschafts- und Handelsabteilung des chinesischen Generalkonsulats in Osaka, Yoshihiro Ozawa, Direktor des Japan China Economic and Trade Center, Minzhi Niigai, Vorsitzender der First Fisheries Corporation of Japan, und andere hielten Videoansprachen. Yamashita, ein internationaler Techniker der japanischen IPEA, und Ximei und Yan, Direktor des japanischen MIJBC-Zentrums, hielten eine Grundsatzrede.

Teng Shuangxing wies in seiner Rede darauf hin, dass Weifang und Japan gemeinsam drei internationale Partnerstädte aufgebaut haben, acht aufeinanderfolgende China-Japan-Südkorea-Industrieausstellungen abgehalten haben, 98 japanische Unternehmen sich in Weifang niedergelassen haben und Weichai, Goer, Lovol und andere Unternehmen aus Weifang in Japan investiert haben. Im Bereich der Landwirtschaft ist der Landwirtschaftskomplex der „Brückenkopf“. Durch die kontinuierliche Optimierung des internationalen Geschäftsumfelds werden wir die Verbesserung des industriepolitischen Systems beschleunigen und die Vertiefung und Umsetzung der offenen Zusammenarbeit zwischen China und Japan im Agrarbereich fördern. Der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas hat strategische Pläne zur „Förderung der Öffnung auf hohem Niveau“ und zur „umfassenden Förderung der ländlichen Revitalisierung“ aufgestellt. Diese Konferenz hat eine Brücke zur Stärkung der modernen landwirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Weifang und Japan geschlagen. In einem nächsten Schritt wird diese Gelegenheit genutzt, um ein neues Modell für eine qualitativ hochwertige Entwicklung der modernen landwirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen China und Japan zu erkunden.

Guo Qiang sagte in seiner Rede, dass Shandong dem wirtschaftlichen und handelspolitischen Austausch und der Zusammenarbeit mit Japan stets große Bedeutung beigemessen habe. Die Reihe der Aktivitäten im Rahmen des „Dialogs mit Shandong“ dauert schon viele Jahre an. Die „Shandong Export Commodities Exhibition“ wurde bereits 24 Mal veranstaltet und hat einen neuen Raum für eine für beide Seiten vorteilhafte und praktische Zusammenarbeit zwischen China und Japan eröffnet und zu fruchtbaren Ergebnissen geführt. Das Treffen zum Austausch von Agrarprodukten, das sich auf wichtige Bereiche der traditionellen Zusammenarbeit zwischen Shandong und Japan konzentrierte, wurde in einer Kombination aus Online- und Offline-Veranstaltung abgehalten, die eine effektive Plattform für die Beschleunigung des wirtschaftlichen Austauschs und der Zusammenarbeit mit Japan in verwandten Bereichen bot.

In seiner Rede sagte Yingjun Ozawa, dass der Freihandel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zwischen China und Japan sehr eng ist und dass das Potenzial für Zusammenarbeit und Komplementarität enorm ist. Er hoffte, dass durch dieses Austausch- und Diskussionstreffen die Rolle des japanisch-chinesischen Wirtschafts- und Handelszentrums weiter gestärkt und die Zusammenarbeit zwischen China und Japan in landwirtschaftlichen Bereichen wie Agrarchemikalien, Saatgut und landwirtschaftlicher Ausrüstung gefördert würde, um die Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion und die Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse kontinuierlich zu verbessern und das Einkommen der Landwirte in beiden Ländern zu erhöhen.

Auf dem Treffen unterzeichnete die Plattform für die grenzüberschreitende Beschaffung von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der Japan First Fisheries Co. Ltd; Shandong Lupai Agriculture und die japanische Omron Corporation vereinbarten eine strategische Zusammenarbeit im Bereich des digitalen Ingweranbaus und in anderen Bereichen; die Weifang Food Association und das Japan China Economic and Trade Center trafen eine Vereinbarung über die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, vorgefertigtes Gemüse und andere Bereiche. Etwa 200 Verantwortliche des chinesischen Generalkonsulats in Osaka, des japanisch-chinesischen Wirtschafts- und Handelszentrums, der japanisch-chinesischen Freundschaftsgesellschaft, der japanischen Handelskammer Weifang, Vertreter japanischer Unternehmen usw. nahmen online und offline an der Konferenz teil.