Wedding Planner Meet-up auf dem Hohen Darsberg

elfplus+ supportet Branchentreff renommierter Hochzeitsplaner

Auf dem Hohen Darsberg trafen sich über 70 renommierte Expertinnen und Experten der deutschen Hochzeitsbranche zu einem „Wedding Planner Meet-up“, um sich jenseits klassischer Networking-Formate auszutauschen, neue Impulse mitzunehmen und gemeinsam zu wachsen. Für die technische Umsetzung sorgte elfplus+ aus Köln.

Zentraler Programmpunkt war ein Expertentalk, in dem führende Wedding Planner exklusive Einblicke in ihre Arbeitsweisen gaben. Direkt im Anschluss verwandelte EVERSO, eine der derzeit gefragtesten Partybands, die Location in eine lebendige Eventfläche. Hier wurden Kontakte geknüpft, Ideen geteilt und kreative Ansätze weitergedacht. Die Initiative hinter dem Meet-up machte deutlich: Die deutsche Hochzeitsbranche wächst durch Kooperation, Kreativität und den Mut, neue Wege zu gehen.

Gastgeber war die exklusive Eventlocation „Hoher Darsberg“ im hessischen Neckartal unter Leitung der Familie Frey. Inhaltliche Impulse steuerte Marie Alsleben bei – Luxury Wedding Planerin und Gründerin der German Wedding Academy, die den ersten IHK-zertifizierten Onlinekurs für Wedding Planner entwickelt hat.

elfplus+ stellte die technische Infrastruktur der Veranstaltung und brachte dabei die Expertise von Gründer und Geschäftsführer Daniel Deckers ein, der an der German Wedding Academy als Dozent für Veranstaltungstechnik tätig ist. Zudem präsentierte elfplus+ die „PLUS luminous white collection“ – eine komplett weiße, hochwertige Technikserie bestehend aus Traversen, Designstativen, d&b-Lautsprechersystemen und kopfbewegten Scheinwerfern.

Für elfplus+ hat sich das Wedding-Segment in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Geschäftsfeld entwickelt; inzwischen stammt rund ein Drittel des Umsatzes aus dem Privatkundengeschäft. „Gerade diese Klientel ist für uns etwas Besonderes – gewachsen nicht durch formale Ausbildung, sondern durch langjährige Erfahrung und echtes Engagement“, sagt Daniel Deckers. „Exklusivität, Präzision und ein feines Gespür für Details sind hier entscheidend. Hochzeiten folgen keinem Standardprozess. Sie verlangen Empathie, Vertrauen und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit dem Hochzeitspaar.“

elfplus+ Veranstaltungstechnik

elfplus+ schafft besondere Erlebnisse für Kunden und Mitarbeiter. Der erfahrene Full-Service-Dienstleister liefert neben klassischen Leistungen im Bereich Licht-, Ton- und Videotechnik für Messen und Business-Events auch hochindividuelle Sonderanfertigungen, die individuell und 100 Prozent galatauglich sind. Für seine anspruchsvollen Projekte greift der Meister- und Ausbildungsbetrieb auf über 100 Spezialisten im Netzwerk zurück. Die Full-Service-Veranstaltungstechnik kam bisher in namhaften Business-Locations wie dem Palais Prinz Carl, dem Mercedes-Benz Museum oder dem Hilton in Köln zum Einsatz. Abgerundet wird das Portfolio durch einen Mietpark, der professionelle und modernste Licht-, Ton- und Videotechnik vorhält und auch im Dry-Hire zur Verfügung steht.

