WD-40® Company Limited belohnt Reparaturideen im Alltag – Verkaufsaktion 2025 startet in Deutschland und neu in der Schweiz

Die erfolgreiche Kampagne der WD-40® Company wird 2025 in Deutschland fortgeführt und erstmals auch in der Schweiz umgesetzt. Im Fokus stehen kreative Reparaturideen, die zur Ressourcenschonung beitragen und ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen. Teilnehmende können ihre Projekte online einreichen und haben die Chance auf attraktive Sachgewinne.

Bad Homburg, 05.06.2025 – Mit der „Repair Challenge 2025“ baut die WD-40® Company Limited ihre weltweite Kampagne weiter aus, die Menschen dazu motiviert, defekte Gegenstände mithilfe von WD-40 Produkten selbst instand zu setzen, statt sie wegzuwerfen. Zur Teilnahme eingeladen sind alle, die sich mit Kreativität und handwerklichem Geschick für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen möchten.

Deutschland und Österreich: Fortsetzung der Aktion mit Fokus auf Reparaturideen im Alltag

In Deutschland und Österreich ist die „Repair Challenge 2025“ bereits am 1. April gestartet und läuft bis zum 13. Juli 2025. Ziel der Initiative ist es, kreative Reparaturprojekte sichtbar zu machen, bei denen WD-40® Produkte im Alltag zum Einsatz kommen – beispielsweise bei der Instandsetzung von Fahrrädern, Gartengeräten oder Möbeln. Beiträge können über die Aktionsseite www.repairchallenge.wd40.de in Form von Bildern oder Videos eingereicht werden.

Zum Abschluss der Kampagne werden unter allen Teilnehmenden OBI-Gutscheine im Gesamtwert von 7.500 € verlost. Zusätzlich wird die Kampagne durch eine breite Sichtbarkeit im Handel unterstützt: 60.000 Aktionsdosen des WD-40 Multifunktionsprodukts in OBI Filialen in Deutschland und Österreich weisen auf aufmerksamkeitsstarken Displays am POS auf die Aktion hin. OBI zählt zu den größten DIY-Händlern Europas und ist langjähriger Partner der WD-40 Company. Durch die Ausgabe von Einkaufsgutscheinen wird gezielt die Kundenbindung gestärkt und zusätzlicher Traffic in die Märkte gelenkt – mit dem Ziel, Folgekäufe und Umsatzpotenziale für den Handel zu generieren.

Schweiz: Erweiterung der Kampagne mit landesspezifischer Aktion

Seit dem 1. Mai 2025 ist die „Repair Challenge“ auch in der Schweiz aktiv. Interessierte haben die Möglichkeit, ihre Reparaturprojekte über die Aktions-Website https://repairchallenge-chde.wd40.ch/ hochzuladen. Unter den eingereichten Beiträgen werden am Ende der Laufzeit Einkaufsgutscheine von JUMBO verlost.

In den teilnehmenden JUMBO Filialen wird die Aktion durch eine breit angelegte Platzierung im Handel begleitet: 24.000 Aktionsdosen des WD-40 Multifunktionsprodukts weisen auf Verkaufsdisplays am POS auf die Kampagne hin. JUMBO betreibt das größte Netz an DIY-Märkten in der Schweiz und ist entsprechend ein starker Vertriebspartner für die Aktion. Auch hier verfolgt die Kampagne das Ziel, Shopper zu aktivieren und durch die Gutscheinvergabe den stationären Handel zu stärken. Die Einlösung der Gewinne führt idealerweise zu zusätzlichen Käufen und messbarem Mehrwert für den Handelspartner.

Weitere Informationen zur Kampagne sowie inspirierende Anwendungsbeispiele finden sich auf den How-To-Seiten der WD-40 Webseite unter https://wd40.de/tutorials/ und den Social-Media-Kanälen des Unternehmens.

Repair Cafés als Partner für nachhaltiges Engagement

Auch in diesem Jahr wird die „Repair Challenge“ wieder von rund 200 etablierten Repair Cafés begleitet, die die Aktion zusätzlich unterstützen. Die ehrenamtlich betriebenen Treffpunkte helfen Menschen dabei, defekte Alltagsgegenstände gemeinschaftlich zu reparieren – kostenlos, nachhaltig und auf Augenhöhe. Durch diese Partnerschaft wird der Gedanke der Kampagne in den Alltag vieler Menschen getragen – praxisnah, lokal verankert und mit echtem Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft.

Über die WD-40® Company Limited

Die WD-40 ® Company Limited ist ein an der NASDAQ-Börse in New York notiertes Unternehmen. Die professionellen Produkte der WD-40 ® Company Limited werden in mehr als 176 Ländern genutzt – in Industrie und Handwerk ebenso wie für Hobby und Haushalt. Die WD-40 ® Company Limited Zweigniederlassung Deutschland existiert seit 1995 und verkauft ihre Produkte in der D.A.CH. Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ausführliche Informationen über das Unternehmen und sein Produktportfolio erhalten Sie unter wd40.de und über die Social Media Kanäle.