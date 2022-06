WBS AKADEMIE – Online Fernstudium ohne Präsenz

Master-Lehrgang MSc Engineering Management „Digitale Transformation für Nicht-TechnikerInnen“ startet in Kooperation mit der Technikum Wien Academy

Master-Lehrgang MSc Engineering Management „Digitale Transformation für Nicht-TechnikerInnen“ startet im November 2022 in Kooperation mit der Technikum Wien Academy, im virtuellen 3D Uni-Gebäude „WBS LearnSpace 3D®“.

Berlin, 08.06.2022 – Mit beiden Beinen im Berufsleben stehen und sich zugleich akademisch weiterbilden: Die WBS AKADEMIE bietet 100% Online Master Fernstudien an, die eine berufsbegleitende Weiterbildung auf höchstem akademischen Niveau möglich machen.

Mit der WBS AKADEMIE zum international anerkannten Master Abschluss.

Für Bildungswillige gibt es keine Wartesemester. Lebenslanges Lernen ist in Zeiten einer sich stark verändernden Arbeitswelt und der fortschreitenden Digitalisierung wichtiger denn je. Eine Möglichkeit, sich auf akademische Master in einem Themengebiet weiterzubilden, sind Lehrgänge mit akkreditierten und zertifizierten Lerninhalten. Bei der WBS AKADEMIE haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, die Live-Seminare als digitale Avatare im preisgekrönten virtuellen 3D Uni-Gebäude „WBS LearnSpace 3D®“ mit interaktiver Beteiligung mitzuverfolgen.

In der Selbstlernphase werden nach eigener Zeiteinteilung die Lerninhalte der Fachmodule erarbeitet und vertieft.

Aktuell bietet die WBS AKADEMIE unter anderem Hochschullehrgänge in den Bereichen Engineering, Energiesysteme, Management, Compliance, Bildungsmanagement, Marketing, Maschinenbau und IT an.

In einer Kooperation mit der österreichischen Technikum Wien Academy, die Weiterbindungs-Akademie der Fachhochschule Technikum Wien, bietet die WBS AKADEMIE einen einzigartigen Master-Lehrgang an.

Engineering Management – Digitale Transformation für Nicht-TechnikerInnen“. Teilnehmende können praxisnah Zuhause studieren und in den Spezialisierungen „Industrie 4.0“ und „Data Science und Artificial Intelligence“ ihr Wissen erweitern.

Wir freuen uns, mit dem „MSc Engineering Management“ in Kooperation mit der Technikum Wien Academy ein weiteres attraktives Studium mit international anerkanntem akademischen Grad anbieten zu können“, so Joachim Giese, Vorstand WBS GRUPPE.

In vielen Unternehmen gibt es Kommunikationsprobleme zwischen den technischen und nicht-technischen Bereichen. Betriebe stehen heute vor neuen Herausforderungen, wie der, eine gemeinsame Sprache zu finden. CEO und Entwicklungsingenieurin, Controllerin und Produktionsleiter – allzu oft entstehen Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher Kompetenzen. Genau an dieser Schnittstelle setzt der viersemestrige Master-Lehrgang „Engineering Management“ an. Er befähigt insbesondere Nicht-TechnikerInnen aus Bereichen wie Wirtschaft, Recht oder Kommunikation, bei technischen Belangen mitreden und mitgestalten zu können.

Der Bonus der Technikum Wien Academy

Studierende lernen die wichtigsten Grundlagen moderner Elektronik, Pneumatik, Software Engineering und Industrierobotik. Nach dem theoretischen Teil tauchen die Studierenden hands-on in die Technik ein: Alle Produktdesignprozesse werden an einem Roboter-Set erlebbar gemacht und somit das Lernen am Produkt von Zuhause ermöglicht. Weiters bekommen die Studierenden ein Löt-Set, ein leistungsstarkes Business Notebook inklusive Headset und sämtliche Lernmaterialien zur Verfügung gestellt. Höchste Qualitätsstandards und technischer Support sind selbstverständlich. Ab dem dritten Semester geht es mit den Spezialisierungen weiter, zur Auswahl stehen „Industrie 4.0“ oder „Data Science und Artificial Intelligence“. In den gewählten Spezialisierungen wird die Masterthesis verfasst. Nach positivem Abschluss des Master-Lehrgangs wird von der FH Technikum Wien nach österreichischem Recht der akademische Grad „Master of Science (Msc)“ verliehen.

Wirtschaft & Technik finden zueinander

„Wenn TechnikerInnen wirtschaftliche Kompetenzen erwerben wollen, dann machen sie einen MBA. Wenn man Wirtschaft, Recht oder Kommunikation studiert hat oder in diesen Bereichen einschlägige Berufserfahrung hat und das technische Äquivalent zum MBA erwerben möchte, dann studiert man Engineering Management“, erklärt Albert Huber, Lehrgangsleiter Master-Lehrgang Engineering Management. Der Master-Lehrgang startet im Herbst 2022, in virtueller Teilnahme, bietet den Studierenden ein All-Inclusive Angebot an Lernmaterialien, moderner Hardware und Software und Lehrenden aus der Praxis.

Über die Technikum Wien Academy

Die Technikum Wien Academy, eine Marke der Technikum Wien GmbH, ist die Weiterbildungs- und Digitalisierungs-Akademie der Fachhochschule Technikum Wien. Sie bietet Seminare, Zertifizierungen, akademische Lehrgänge, postgraduale Master-Lehrgänge, Pre College-Programme für internationale Studierende sowie maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen für Unternehmen an. Darüber hinaus hat die Technikum Wien Academy seit 2005 Erfahrung mit der Abwicklung von Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für den österreichischen Arbeitsmarkt. Alle Infos und Details zum Lehrgang unter: https://academy.technikum-wien.at/master-akademische-abschluesse/engineering-management/

Über die WBS AKADEMIE

Die WBS AKADEMIE gehört zur WBS GRUPPE, einem der größten privaten Weiterbildungsanbieter in Deutschland. Das preisgekrönte virtuelle 3D Uni-Gebäude „WBS LearnSpace 3D®“ bietet die Möglichkeit, ortsunabhängig an den Master Lehrgängen teilzunehmen.

Details zum Master Fernstudium MSc Engineering Management unter: https://www.wbsakademie.de/masterstudium/engineering-management/

Bildquelle: @ WBS AKADEMIE