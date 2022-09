Waterlogic Wasserspender jetzt neu bei Dhünn Automaten, Köln

Jetzt neu im Programm der Dhünn Automaten GmbH, Köln sind die innovativen Wasserspender WL3 und WL7 des Marktführers Waterlogic. 1,4 Millionen Waterlogic Wasserspender sind global im Einsatz, um täglich reines und frisches Wasser anzubieten.

Einen einfachen Filter haben viele Wasserspender. Um ein reines und keimfreies Wasser zu erhalten, ist aber noch mehr notwendig. Deshalb setzt Waterlogic gleich drei hochentwickelte Wasserspender Technologien ein, die die Reinheit Ihres Wassers gewährleisten.

Nur Waterlogic nutzt die einzigartige Kombination aus drei Kerntechnologien:

Modernste Aktivkohlefilter-Technologie

Patentierte Firewall ® -Technologie

-Technologie BioCote®-Technologie, der antimikrobielle Oberflächenschutz

Die Wasserspender mit den meisten Zertifizierungen

Waterlogic legt sehr viel Wert auf die Qualität und technische Entwicklung ihrer Produkte und lässt ihre Trinkwasserspender regelmäßig von führenden Institutionen weltweit testen und verfügt somit über eine Reihe von anerkannten und unabhängigen Testergebnissen. Als Beispiele seien das Institut Dr. Lörcher sowie die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) genannt. Neuste Testergebnisse der Universität von Arizona beweisen die Wirksamkeit der Firewall®-Technologie von 99,999% gegen COVID-19-Viren.

NFS Protocol P231 Microbiological Water Purifiers

US EPA Standard Microbiological Water Purifiers

NSF/ANSI 372 For lead free compliance

NSF/ANSI 55 Class A Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems

NSF/ANSI 42 Drinking Water Treatment Units Aesthetic effects

NSF/ANSI 53 Drinking Water Treatment Units Health effects

Der WL7 Firewall® verfügt über ein leistungsfähiges Kühlsystem mit über 60 Litern Stundenleistung. Das neu entwickelte System ermöglicht konstantes Abfüllen, auch von größeren Mengen, an Flaschen und Karaffen mit erfrischendem stillem, raumtemperierten und kohlensäurehaltigem Wasser.

Das robuste und funktionale Modell Waterlogic WL3 ist perfekt für alle Bereiche mit hohem Wasserkonsum. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern pures, frisches und belebendes Wasser für eine bessere Leistungsfähigkeit und Konzentration.

Auch die bereits im Sortiment erhältlichen Wasserspender Spaqa IQ sowie Spaqa IQ Tower haben eine Facelift erhalten und kommen jetzt noch etwas peppiger daher.

Neben dem Sortiment an Wasserspendern hat die Firma Dhünn Automaten auch noch eine große Auswahl an Kaltgetränkeautomaten im Programm.

Getränkeautomaten, Wasserspender und Durstlöscher vom Automaten-Aufsteller

Weitere Wasserspender im Sortiment der Dhünn Automaten GmbH sind die beiden Spaqa IQ Wasserspender , als Tisch- oder Standmodell Spaqa IQ Tower

Der Automaten Aufsteller Dhünn bietet neben den Wasserspendern ein breites Sortiment an Getränkeautomaten: Hierzu zählen etwa der G-Drink des Herstellers SANDENVENDO , den es auch in den Varianten G-Drink Design in neuer Optik gibt, oder als Oudoor Variante G-Drink Design Outdoor hohe Zuverlässigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung bietet.

Der bewährte VDI 217-6 ist ein klares Konzept für zylindrische Produkte. Der Getränkeautomat VDI 217-6 ist bis zu einem Durchmesser von 66 mm einsetzbar und bietet wartungsfreundlich zwischen verschiedenen Modellen austauschbare Ersatzteile.

Alle Getränkeautomaten vom Aufsteller Dhünn unter https://www.dhuenn.com/getraenkeautomaten/

Alle Wasserspender unter https://www.dhuenn.com/wasserspender/

Einfach Automaten aufstellen lassen

Absolut Risikofrei: Ab 20 Mitarbeitern übernimmt die Firma Dhünn Aufstellung, Betrieb, Befüllung und Wartung der Automaten.

Die Kölner Automatenaufsteller von Dhünn sorgen für die rundum gute Betriebliche Zwischenverpflegung aus dem Automaten. Die Dhünn GmbH bietet eine große Auswahl an Kaffeeautomaten, Getränkeautomaten , Snackautomaten, Süßigkeitenautomaten, Warenautomaten, Verkaufsautomaten und Vendingautomaten und übernimmt das gesamte Operating der Automaten: das Aufstellen, Befüllen und den technisch einwandfreien Betrieb. Nicht nur in Köln – jetzt auch in der näheren Umgebung.

Die Dhünn Automaten GmbH, Köln ist Mitglied im BDV.

Über die Dhünn Automaten GmbH

Die Firma Dhünn bietet das Aufstellen und den Betrieb (Operating) von diversen Automaten zur betrieblichen Verpflegung, wie etwa Kaffeeautomaten und Getränkeautomaten für Cola, Limo, Säfte und Mineralwasser, Automaten für Snacks und Süßwaren sowie Automaten für Sandwiches, frische Brötchen und Salate und sogar heiße Würstchen.

1882 erfolgt die Gründung des traditionellen Familienunternehmens Dhünn Automaten in Köln-Mülheim, das seinem Standort bis 2016 treu geblieben ist, um dann in Köln Ossendorf neue Räumlichkeiten zu beziehen. Mittlerweile ist der alt eingesessene Dienstleistungsbetrieb in der 4. Generation erfolgreich unterwegs und beliefert ein großes Einzugsgebiet rund um Köln mit Vending-Automaten aller Art. Im Kölner Umland bedienen wir unsere Kunden u.A. auch in Mechernich, Siegburg, Würselen, Monschau, Rötgen, Kreuzau, Langerwehe, Niederzier, Nideggen, Hürtgenwald, Heimbach-Eifel, Merzenich, Titz, Linnich, Aldenhoven, Inden, Bäsweiler, Heinsberg, Waldfeucht, Übach-Palenberg, Gangelt, Selfkant, Rösrath, Waldbröl, Windeck, Reichshof, Nümbrecht, Friesenhagen, Wiehl, Bergneustadt, Marienheide, Engelskirchen, Solingen, Leverkusen, Kerpen, Bonn, Düren, Geilenkirchen, Morsbach, Herzogenrath, Bergisch-Gladbach, Bergheim, Sankt-Augustin, Erftstadt, Altenberg, Overath, Simmerath, Rommerskirchen, Vettweiss, Ahrweiler, Eschweiler, Hennef, Much, Neuenahr, Rheinbach, Stolberg, Troisdorf, Alsdorf, Euskirchen, Hürth, Brühl, Dormagen, Zülpich, Lindlar, Bedburg, Overrath, Remscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen, Wipperfürth, Burscheid, Odenthal, Kürten, Bad-Honnef, Altenahr, Bad-Münstereifel, Weilerswist, Langenfeld, Neuss, Hilden, Garzweiler, Horrem, Wiesdorf, Opladen, Düsseldorf, Bornheim, Königswinter, Seelscheidt, Bensberg, Eitorf, Swisttal, Frechen, Gummersbach, Rheindorf, Monheim, Grevenbroich, Lohmar, Elsdorf, Aachen, Jülich, Remagen und Nörvenich.

Bei der Befüllung, bietet die DHÜNN Automaten GmbH Ihren Kunden eine breite sorgfältig ausgewählte Produktpalette von höchster Qualität. Süßwaren von führenden Herstellern wie Mars (Mars, Snickers, Balisto (z.B. in dn Geschmacksrichtungen Balisto Korn Mix Schokoriegel, Balisto Erdbeer-Joghurt Mix Schokoriegel, Balisto Müsli Mix Schokoriegel, Maltesers Schokoriegel, Balisto Joghurt Beeren Mix Schokoriegel), Bounty, Twix), Nestle (Kit Kat, Lion, Kit Kat Chunky, Nuts, Caramac), Bahlsen (Kekse, Brandt, Pick Up, Ohne Gleichen), Alfred Ritter (Ritter Sport), Intersnack (Ringli, Chips), Wrigleys oder Haribo. Kaltgetränke der Marktführer Coca Cola und Pepsi, sowie Sinalco. Füllprodukte im Heißgetränkesektor (Kakao & Kaffeeautomaten) von führenden europäische Markenhersteller wie Nestle, Jacobs, Westhoff, Eurogran und Polar Cup

Das Unternehmen Dhünn Automaten GmbH beschäftigt etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innen- und Aussendienst, im technischen Service sowie in der Verwaltung. Die Firma Dhünn setzt hierbei auf Getränkeautomatenhersteller und Warenautomaten Hersteller wie etwa Gerhardt, Necta & Wittenborg, Rheavendors, Sielaff und Sandenvendo.

KONTAKT

Dhünn Automaten GmbH

Heinrich-Rohlmann-Straße 2b

50829 Köln

Tel: 0221-617631

Fax: 0221-628634

Email: service(at)dhuenn.de

Web: https://www.dhuenn.com