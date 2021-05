Was tun, wenn der Wäschetrockner defekt ist?

Kann jeder Wäschetrockner bei einem defekt repariert werden?

Wenn der Wäschetrockner kaputt geht, ist in vielen Familien die Not groß.

Kein Wunder, denn wenn viel Kleidung gewaschen wird, muss auch viel getrocknet werden.

Im Winter können die Klamotten auch nicht auf dem Balkon auf die Leine gehängt werden.

Was also tun? Wenn man den Trockner wirklich als unverzichtbar erachtet, kann natürlich über einen Kauf nachgedacht werden.

Leider ist eine solche Neuanschaffung für viele Familien nicht zu stemmen.

Wer keine Lust darauf hat, Berge an Wäsche mühselig auf der Spinne zu trocknen, kommt um einen Neukauf nicht herum – sollte man meinen.

Die Wahrheit ist aber, dass Experten Ihren defekten Trockner oft mit Leichtigkeit reparieren können.

Die Kosten, die hierfür anfallen, sind niedriger als man denkt.

Ein guter Reparaturservice wie zum Beispiel der Reparaturservice Berlin ist jeden Tag rund um die Uhr verfügbar.

Zügig und mit viel Fachkompetenz wird Ihr Wäschetrockner wieder in Schuss gebracht, damit er noch viele weitere Jahre seinen Dienst zuverlässig verrichten kann.

Sie brauchen sich keine Sorgen machen.

Das Fachpersonal vom Reparaturdienst verfügt nicht nur über viele Jahre an Expertise, sondern wird auch stetig geschult.

Es ist daher egal, über welches Fabrikat sie verfügen.

Sowohl neuere Modelle als auch “Oldtimer” werden zur Kundenzufriedenheit wieder hergestellt.

Dabei ist es auch unerheblich, über welche Technik der Trocknung er verfügt.

Wärmepumpentrockner, Ablufttrockner als auch Kondenstrockner werden zuverlässig wieder in einen funktionstüchtigen Zustand versetzt.

Unter anderem kann der Reparaturservice folgenden Marken arbeiten:

Wo finde ich einen Reparaturdienst in der Nähe?

Um keine Zeit zu verlieren, macht es Sinn, sich an einen Trockner Reparaturdienst in der Nähe zu wenden.

Nur so kann sichergestellt werden, dass der defekt ohne Verzögerung behoben werden kann.

Wenn sie aus Berlin oder Brandenburg kommen, wenden Sie sich am besten direkt an uns.

Unsere Techniker garantieren eine schnelle, aber trotzdem preisgünstige Reparatur des Defekts.

Dabei hat Sorgfalt natürlich höchste Priorität!

Wir arbeiten stets vorsichtig.

Wenn Sie in den folgenden Bezirken von Berlin leben, können wir jetzt sofort bei Ihnen vorbeikommen und die Reparatur in die Wege leiten, um den defekten Trockner wieder instandzusetzen:

Mitte

Reinickendorf

Friedrichshain-Kreuzberg

Steglitz-Zehlendorf

Pankow

Tempelhof-Schöneberg

Charlottenburg-Wilmersdorf

Lichtenberg

Marzahn-Hellersdorf

Treptow-Köpenick

Neukölln

Spandau

Ist eine Reparatur des Wäschetrockners durch unsere Techniker eine gute Idee?

Was viele nicht wissen, ist, dass die meisten Probleme sich schnell beheben lassen.

In solchen Fällen führen wir die Reparatur gleich bei Ihnen zu Hause durch.

Häufig kommt es zum Beispiel vor, das Tasten am Wäschetrockner kaputt sind oder aber der Schlauch leckt.

Solche Kleinigkeiten zu reparieren kostet nicht die Welt und nimmt kaum Zeit in Anspruch.

Erfahrungsgemäß lassen sich ca. 20 % der auftretenden Defekte nur in unserer Werkstatt fachgerecht reparieren.

Ein solches Beispiel ist eine Wärmepumpe, die den Geist aufgegeben hat.

Hat unser Diagnoseteam dies festgestellt, nehmen wir den Wäschetrockner mit und reparieren ihn auf Ihren Wunsch hin.

Selbstverständlich ist Transparenz für uns wichtig.

Wir möchten, dass Sie die volle Kontrolle behalten und sprechen uns daher stets mit ihnen ab.

Wenn die Reparatur Sinn macht uns Sie zustimmen, machen sich unsere Techniker sogleich ans Werk und führt die Reparaturen durch.

Bevor der Wäschetrockner aufgefrischt bei Ihnen angeliefert wird, unterziehen wir ihm ein ausgefeiltes Testprogramm.

So stellen wir sicher, dass er auch in Ihrem Haushalt seinen Dienst wie gewünscht verrichtet.

Übrigens: Wir verbauen ausschließlich qualitativ hochwertige Ersatzteile und geben auf unsere Dienstleistungen eine Garantie von vier Jahren.

So sehr sind wir von der Qualität unserer Arbeit überzeugt!

Auch wenn Ihr Geschirrspüler streikt oder die Waschmaschine nicht mehr will, können wir reparieren.

Kühlschränke und andere Elektrogeräte aus dem Haushalt werden von uns überprüft und repariert.

Sprechen Sie uns gerne auf unsere weiteren Reparaturservice-Leistungen an!

Was sagen unsere Kunden? Meinungen!

“Zu keinem Zeitpunkt hatte ich den Eindruck, betrogen zu werden – im Vergleich zu anderen Anbietern!

Ich würde auf jeden Fall mindestens 5 Sterne geben und werde den Reparaturdienst Berlin gerne weiter empfehlen, da ich den Technikern vertraue!

Gebt den Jungs eure defekten Geräte!”

“Als meine Waschmaschine einen Defekt hatte, habe ich einen Termin beim Kundendienst vereinbart.

Der Techniker war dann auch da und hat die Waschmaschine repariert.

Ich war erstaunt, wie schnell das ging, aber ich will mich nicht beklagen :).

Bei Reparaturen sehr zu empfehlen!

“

Diese 5 Probleme mit dem Wäschetrockner kommen am häufigsten vor

Achtung: Der Wäschetrockner sollte niemals ohne fachmännische Überprüfung zum Recyclinghof gefahren werden.

Viele Defekte sind vom Fachmann schnell und kostengünstig zu beseitigen!

Wenn der Trockner nicht heizt, ist der Thermostat meist defekt.

Bleibt die Wäsche nass, ist das Flusensieb oder der Wasserablauf verstopft.

Schleudert die Trommel nicht mehr, ist womöglich der Antriebsriemen gerissen.

Weitere Fehler:

Die Kondensatpumpe ist kaputt.

Der Flusensump ist verstopf.

Welche Kosten fallen an, wenn ich meinen Wäschetrockner reparieren lasse?

Leider ist es nicht möglich, eine pauschale Aussage über die Kosten von Reparaturen zu treffen.

Doch was lässt sich über die Kosten überhaupt sagen? Kleine Defekte lassen sich leichte Reparaturen schnell beheben – dementsprechend gering sind auch die entstehenden Kosten.

Der Austausch der Wärmepumpe ist hingegen aufwendiger und teurer.

Beim Reparaturdienst Berlin müssen Sie sich jedoch keine Gedanken um das Kleingedruckte machen.

In Berlin kostet Anfahrt und Diagnose lediglich 5 Euro.

Brandenburger zahlen bloß 9 Euro.

Eine kleine Investition, die unter Umständen dabei hilft, viel Geld zu sparen.

Macht es Sinn, den Wäschetrockner warten zu lassen?

Wie bei jeden Haushaltsgeräten, kann die Gebrauchsdauer des Wäschetrockners durch das Einhalten regelmäßiger Wartungsintervalle maßgeblich verlängert werden.

Gerade wer über einen hochwertigen Wäschetrockner verfügt, sollte darüber nachdenken, mit dem Reparaturdienst einen Wartungsvertrag zu schließen, denn wir nehmen nicht bloß Reparaturen vor!

So können Fehler und Probleme jeder Art zügig erkannt werden.

Sind sie auf der Suche nach einem gebrauchten Wäschetrockner?

Wenn Sie gerne Geld sparen, nehmen wir vom Reparaturdienst Ihren alten Wäschetrockner natürlich auch in Zahlung und kümmern uns um die Entsorgung des Gerätes.

Kein Problem, denn auch dies gehört zu unseren Leistungen!

Sie suchen sich dann einfach einen unser vielen generalüberholten Trockner aus dem Lager aus und können ohne Zeitverzug schnell und komfortbewusst die Wäsche erledigen!

Wir sind eine Haushaltsgeräte Kundendienst Firma, die im Raum Berlin & Umland. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Trockner, Herde, Kühlschränke & Kaffeemaschinen repariert.

