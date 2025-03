Was ist Superfood?

Die Ernährung steht bei vielen Menschen auf dem Prüfstand. Dabei stehen Pflanzen und Kräuter immer mehr im Blickwinkel der Verbraucher. Bei vielem steht Fleisch und Wurst nicht mehr auf dem Speiseplan. Dabei gibt es viele Alternativen und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren. Das Bemerken nicht nur junge Leute, sondern ältere Semester nutzen auch immer mehr diese Küche.

Dabei kommen auch Guarana Kapseln immer mehr zum Einsatz.

Was bedeutet dieses Superfood?

Seit Jahrhunderten von Jahren verwenden schon die Indios im Amazonasgebiet diese Frucht. Damals wurde es als Paste verwendet. Es galt als ausgezeichnetes Heilmittel. Dieses Pulver wurde mit Wasser vermischt und kam dann so zum Einsatz. Aber auch mit süßem Honig wurde es vermischt. Daraus entstand ein sehr köstliches Getränk, das sehr anregend wirkte.

Eine weitere gute Alternative ist der Guarana Extrakt, was immer mehr Begeisterte findet.

Was sind die Vorteile von diesem Food?

Als Erstes gibt es die Jahrhunderte Erfahrungen unserer Vorfahren. Darauf haben sich die Erfahrungen unserer Generation aufbauen lassen. Mit diesem eindrucksvollen Fundus wurde dann diese Pflanze weiterentwickelt.

Ihre Anhänger schwören auf ihr Heilmittel. Es ist in erster Linie eine Art Kaffeeersatz. Aber diese Wirkung ist überwältigend. So ist es ein Muntermacher der neuzeitlichen Kultur. Gerade die südamerikanische Bevölkerung wusste schon damals, was gut für den Gaumen ist.

Diese Pflanze besitzt einige heilende Wirkungen. Gerade bei Fieberkranken kommt diese zum Einsatz. So wird relativ schnell nach der Einnahme das Fieber gesenkt. Ein weiterer Pluspunkt ist, wenn Leute keinen Appetit besitzen. Wird dieses Heilmittel verwendet, dann kommt schnell der Appetit und der Hunger wieder. Gibt es Probleme beim Wasserlassen, dann kommt diese Heilpflanze auch zum Einsatz. Diese Pflanze ist eben auch harntreibend.

Welche Verwendungsmöglichkeiten gibt es noch?

Dass diese Pflanze als Heilmittel verwendet ist, das ist ja schon ein sehr alter Brauch. Aber in der heutigen Welt gibt es weitere Möglichkeiten zur Anwendung.

Jetzt ist dieses Heilmittel nicht mehr in der Küche wegzudenken. Hier ist in erster Linie als Muntermacher zu erwähnen. Gerade wenn die Menschen am frühen Morgen in die Gänge kommen müssen, ist dieser Kaffeeersatz ein willkommenes Getränk. Auch die Leute, die keinen Kaffee mögen, brauchen auf ein Getränk dieser Pflanze nicht zu verzichten. Hier werden Tee und Limonaden präsentiert. Für jeden Gaumen ist etwas Schmackhaftes dabei.

Die Personen, die mehr Power brauchen, nutzen den Energiedrink dieses Heilmittels. Schon nach kurzer Zeit ist diese Kraft erreicht und die volle Leistungsstärke.

Aber auch die Kosmetikbranche hat diese Heilpflanze entdeckt. So wird diese in dieser Branche immer mehr eingesetzt. Das erfolgt in Cremes, in verschiedenen Duschgels, aber auch in Shampoos. Immer mehr Verbraucher schätzen diese heilende Wirkung.

Die Leute, die im Sport unterwegs sind, nutzen auch dieses Heilmittel. Aber hier ist die Form etwas anderes. Es ist wie eine Kautablette und wird entweder vor dem Sport oder auch nachher eingenommen. Wer keine Tabletten mag, der kann es auch als Mixtur verwenden. Dabei haben die Hersteller schon einiges auf dem Markt gebracht, zur Freude der Interessenten.

Schlussbemerkung: Diese Heilpflanze befindet sich als Guarana Kapseln, aber auch als Guarana Extrakt im Handel. Die Nachfrage steigt weiterhin.