Was haben McDonalds und die Detmolder Justiz gemeinsam?

Wie wir berichteten hat der verurteilte Rolf Herbrechtsmeier, ehemals „der Führerscheinkönig“ über seinen Rechtsanwalt Fricke Dresden / Köln einen Antrag auf Haftaufschub nach §455/b§456 StPo eingereicht um seine Vollzugstauglichkeit herstellen zu lassen, da er nach Ansicht seiner Ärzte Vollzugsuntauglich ist. Des weiteren ist sein Schwiegervater verstorben und er soll am Tage der Beerdigung seine Haft antreten.

Die zuständige Rechtspflegerin hatte diesen Antrag umgehend in Bausch und Bogen abgeschmettert.

Allein diese Unmenschlichkeit würde schon den im letzten Bericht zitierten Richter Gnadenlos Roland Schill zur Ehre gereichen. Schließlich verlang die Detmolder Justiz, dass Frau Herbrechtsmeier nicht nur ihren Vater beerdigen sondern sich auch von Ihrem Mann und Stütze für lange Zeit zeitgleich verabschieden muss.

Diese Tatsache allein widerspricht schon der in Deutschland bei allen juristischen Entscheidungen angemahnten Verhältnismäßigkeit.

Aber die Detmolder Justiz setzt noch einen drauf.

Oben genannter Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung und der Anordnung, dass Herr Herbrechtsmeier Diagnostik und Rekonvaleszenz in einem Krankenhaus des Justizvollzugs durchführen lassen solle.

Bekanntermaßen leidet Herr Herbrechtsmeier unter multiplen physischen und psychischen Erkrankungen, welche auch mittlerweile belegt sind und eine weitergehende qualifizierte Diagnostik erfordern.

Hier schlagen wir die Brücke zur Überschrift: Das Ganze ist so, als würde man gleicher Weise eine schriftliche Anfrage bei Mac Donald starten und sich von dort aus die Einschätzung geben lassen, ob „Junk Food“ gesundheitsschädlich wäre. So Rechtsanwalt Fricke.

Für Außenstehende, wie aber auch Beobachter (der Verfasser ist langjähriger Bekannter Herrn Herbrechtsmeiers, der unter anderem die EU-Führerscheinanerkennung vor dem EUGH begleitete, wie auch die von Rolf Herbrechtsmeier gewonnen Verfahren zum Thema in allen Instanzen) wird der zwingende Eindruck erweckt, dass die Detmolder Justiz hier ein Exempel nach dem Vorbild von Roland Barnabas Schill statuieren will um zu zeigen, dass Exekutive wie Judikative am längeren Hebel sitzen. Es darf nicht der bereits in unseren anderen Berichten dokumentierte Umgang mit Zeugen und Anwälten vergessen werden.

Rolf Herbrechtsmeier hat mehreren 10000 Kunden zum rechtgültigen, vom EUGH bestätigten EU-Führerschein nebst MPU Anerkennung verholfen, dem gegenüber stehen rund 500 „hoffnungslose“ Fälle, welche sich betrogen fühlen, da sie, objektiv betrachtet, unter keinen legalen Umständen eine Fahrerlaubnis erhalten hätten.

Weiter ist nach wie vor die fiskalische Seite zu klären, da die Fahrschulverträge in einem anderen EU Land geschlossen, abgerechnet und versteuert wurden. Bei der Anzahl der Fahrschüler kann sich jeder ausrechnen um wieviel Geld es in der Auseinandersetzung mit dem Finanzamt geht.

Sind nicht vielleicht auch dies Gründe für das überharte, unverhältnismäßige Verhalten der Justiz?

Wenige Tage verbleiben noch bis zu dem Tag des Haftantritt, der Tag an dem der Vater seiner Frau beerdigt wird und er seiner Frau in diesen schweren Tagen nicht beistehen darf.

Allein diese Tatsache verstößt bereits nach Ansicht von RA Fricke gegen die verfassungsrechtlich verbürgten Rechten des Verurteilten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG zuwider laufen, so dass dem Freiheitsanspruch des Verurteilten bis dahin der Vorzug zu gebühren ist, so dass allein schon aus menschlichen Gründen von einem nunmehrigen Strafaufschub ausgegangen werden sollte. Die Voraussetzungen aus § 456 StPO liegen hier wohl sicher vor.

Möge sich jeder selber ein Urteil über die „verhältnismäßige Menschlichkeit“ der Detmolder Justiz bilden.

Rolf Herbrechtsmeier informiert regelmäßig die Öffentlichkeit mittels seines YouTube Kanals (https://www.youtube.com/channel/UCPWWCRGvZ5qXbsueCXdmf3w) über den Fortgang der Sache.

Wir berichten weiter