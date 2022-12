VW Touran I Radio nachrüsten Upgrade Autoradio-Einbau.eu

Radio Tausch im VW Touran mit den passenden Adaptern für eine perfekte Integration

In VW Touran I Fahrzeugen von 2003 – 2015 sind werkmäßig die Radios der RCD Reihe oder ein Navigation Infotainment installiert. Für ein Upgrade der Werksgeräte gibt es am Nachrüstmarkt passende Einbausets. Um ein Fremdradio im Fahrzeug VW Touran I zu integrieren benötigen Sie eine Radiohalterung um das neue Radio und passende Adapter damit das neue Gerät mit dem Kabelbaum im Fahrzeug kommunizieren kann. Der Autoradio-Einbau gelingt nur mit diesen erforderlichen Komponenten.

Im Fahrzeug sind Doppel DIN-Geräte vorinstalliert es können mit der richtigen Radiohalterung auch 1 DIN-Geräte nachgerüstet werden. Die Firma autoradio-einbau.eu bietet beide Varianten sowohl für 1DIN oder Doppel-DIN Geräte für den Tausch auf der Webseite an. Das Einbauset VW Touran I 2-DIN Autoradio Einbauset Antennen Diversity beinhaltet alle erforderlichen Adapter mit Radiohalterung und Blechkasten, für die Integration eines Radios eines Fremdherstellers für den VW Touran I. Durch den Antennen Diversity Adapter in diesem Einbauset wird der Empfang der Sender zusätzlich optimiert und immer das beste Empfangsergebnis in das Radio eingespeist.

Wenn Ihr Touran I mit einer Lenkradfernbedienung ausgestattet ist, kann auch diese mit einem Fremdradio verwendet werden. Eine Liste der kompatiblen Hersteller finden Sie im Webshop von autoradio-einbau.eu direkt neben dem Produkt im Shop in einem Auswahl Button. Dabei erweitert sich die Liste kompatibler Hersteller vor allem aus dem China Markt ständig weiter neben den klassischen bekannten Top Marken wie Alpine, Blaupunkt, Clarion, JVC, Kenwood, Panasonic und Pioneer.

Für eine Vielzahl von chinesischen Herstellern wie Auna, Creaton, Erisin, Ouko, Navgear, Pumpkin oder Xomax werden durch den Adapter kompatibel mit der Lenkradfernbedienung im VW Touran. Mit dem Adapter für Lenkradfernbedienung werden die Funktionen am Lenkrad mit einem dieser Fremdmarken wiederhergestellt und die Fahrsicherheit und eine bequeme Bedienung ermöglicht.

Das Top Einbauset VW Touran I Radio Einbauset Lenkradfernbedienung Antennen Diversity ist für Touran Modelle mit Grundausstattung VW RCD200/300/310/500/510 geeignet um die Funktionen des Lenkrades für die Steuerung eines Fremdradio wiederherzustellen. Dieses Einbauset ist auch mit dem Antennen Diversity Adapter ausgestattet um einen optimale Senderempfang zu ermöglichen. Der Adapter hat eine CAN BUS Funktion und kann auch eine nachträglich installierte Navigation mit den notwendigen Funktionen unterstützen.

Die Integration in den VW Touran ist sehr einfach und muss nicht von einer Werkstatt durchgeführt werden, in wenigen Schritten ist der Rahmen um die RCD Radios entfernt und das Gerät kann ausgetauscht werden.

In der 1DIN Variante wird die Radiohalterung mit einem darunterliegenden Fach angeboten. Wenn Sie die Optik erhalten wollen empfiehlt sich aber die Installation eines Doppel DIN-Gerätes in diesem Fahrzeug. Sie können mit diesem Einbauset eine neue Navigation (nur bei Lenkradfernbedienung) oder ein Infotainment System installieren.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

