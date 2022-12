VW Passat B6 3C Top Sound nachrüsten Oberklasse Klang

Top Soundperformance für den VW Passat B6 im Preissegment unter 300 Euro

Der VW Passat B6 3C mit Standard Soundsystem kann mit wenig Arbeitsaufwand klanglich hochwertig aufgerüstet werden und das zu einem kleinen Preis im Vergleich zu Dynaudio Premium Systemen. Das Top Soundsystem VW Passat B6 2 Wege-Lautsprecher Komplettset Oberklasse enthält acht hochwertige Lautsprecher mit Testsieg aus der Zeitschrift Car & Hifi. Alle Lautsprecher werden in den originalen werksseitigen Einbauplätzen integriert und sind nach der Installation von außen nicht zu sehen.

Die neuen Systeme haben eine Leistung von bis zu 225 Watt und sind pegelfester als die Lautsprecher ab Werk, durch den hohen Wirkungsgrad von 91 DB erreichen Sie eine sehr gute Performance an Infotainments Systemen ab Werk oder nachträglich installierten Fremdradios. Der Wirkungsgrad bestimmt darüber ob die Leistung des Autoradios voll ausgenutzt wird. Die Firma auto-lautsprecher.eu bietet Lösungen für die Soundanlage im Passat an, VW Passat B6 Lautsprecher müssen qualitativ hochwertige Kriterien erfüllen wie Belastbarkeit und Wirkungsgrad für eine optimale Performance im Fahrzeug.

Die Testsieger 2-Wege Systeme JL-Audio C1 650 aus dem Paket VW Passat B6 2 Wege-Lautsprecher Komplettset Oberklasse sind aus hochwertigen Komponenten gefertigt. 19mm Aluminium-Kalottenhochtöner die größer sind als die ab Werk installierten Hochtöner sorgen für klare Stimmen und einen brillanten Klang im Hochtonbereich, durch die Inline Frequenzweichen der Hochtöner ist die Installation in den VW Passat B6 Spiegeldreiecken sehr einfach.

Di JL-Audio C1 650 Lautsprecher liefern eine starke Substanz und hochwertige Klangeigenschaften da sie speziell für die Installation hinter werkseitigen OEM-Türverkleidungen entwickelt wurden. Die Lautsprecher sind so konzipiert das sie laut spielen können, während ein weicher, dynamischer und verzerrungsarmer Klang erhalten bleibt. Mit 91DB Wirkungsgrad und bis zu 225 Watt Maximalleistung ist Musikspaß bei starkem Pegel gewährleistet.

Die VW Auto-Lautsprecher im Passat haben sind mit fahrzeugspezifischen Halterungen befestigt. Im Lieferumfang des neuen Soundpaketes sind diese Halterungen enthalten und auch die erforderlichen Lautsprecheradapterkabel für den Anschluss an die KFZ-Kabel im Fahrzeug. Andere Standard Lautsprecher am Nachrüstmarkt können nicht in den VW Passat B6 montiert werden, wenn sie nicht über die fahrzeugspezifischen Halterungen und das Zubehör verfügen.

Für die Montage empfehlen wir auch Türdämmung mit Alu-Bitumenmatten für einen besseren Grundton und Bässe. Es kann durch Dämmung bis zu 7DB mehr Basswiedergabe bei gleicher Leistung am Radio erreicht werden. Für Kunden gibt es eine Anleitung für die Entfernung der Türverkleidung, passendes Werkzeug für eine einfache Demontage ist auch im Webshop erhältlich. Ein Satz Kunststoffhebel mit dem die Fahrzeugtüren ohne Kratzer und Beschädigungen leicht demontiert werden.

Im Preissegment von unter 300 Euro ist dieses System absolut Top min der Oberklasse mit Lautsprecher für alle 4 Türen im VW Passat B6.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

