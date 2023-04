VW Amarok Autoradio nachrüsten & Lenkradfernbedienung

Tipps und Infos für die perfekte Integration eines Fremdradios im VW Amarok

Fahrzeughalter des VW Amarok Typ 2H ab 2010 – 2016 stehen oft vor der Entscheidung das Radio/Navi ab Werk zu tauschen. Wenn Sie ein VW Amarok-Radio zum Nachrüsten suchen, sollten Sie sich bereits im Vorfeld über die Montagemöglichkeiten informieren. Funktioniert die Freisprecheinrichtung was passiert bei Fahrzeugen mit Steuerung des Radios über das Lenkrad. Die Firma autoradio-einbau.eu bietet passende Einbausätze für das nachrüsten im VW Amarok an.

Einige Modelle des Amarok sind mit und ohne Lenkradfernbedienung am Multifunktionslenkrad ausgestattet. Standardmäßig ist im VW Amarok ein Doppel DIN-Radio im Cockpit installiert das eine fahrzeugspezifische Form hat was für den Fahrzeughalter bedeutet, dass ein Standardmäßig Doppel DIN-Gerät am Nachrüstmarkt nicht automatisch ohne passende Radiohalterung in den VW Amarok passt.

Für Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad mit dem das werksseitige Radio gesteuert wurde gibt es im Webshop von autoradio-einbau.eu das Paket VW Amarok Radio Einbauset Lenkradfernbedienung Antennen Diversity um ein neues Doppel DIN Radio oder Navigationsgerät zu installieren und weiter über das Multifunktionslenkrad zu steuern. So wird die Fahrsicherheit weiter gewährleistet mit einem Gerät eines Fremdherstellers.

Die Liste der kompatiblen Hersteller mit diesem Einbauset ist umfangreich so können Sie Geräte aus alle Marken wählen wie Alpine, Atoto, Auna, Blaupunkt, Bosion, Caliber, Clarion, Creatone, Eonon, ESX, Erisin, Hikity, Joying, JVC, Kenwood, Kyltoor, LG, Nanox, Navgear, Ouko, Panasonic, Pioneer, Podofo, Pumpkin, Snooper, Tristan Auron, Xomax, Xtrons, Zenec und andere chinesische Hersteller mit Key1, Key2 Anschluss, die auch weiter mit der Steuerung über das Lenkrad funktionieren. Um diese wiederherzustellen muss ein Adapter für Lenkradfernbedienung in das Fahrzeug eingebaut werden.

Das Paket verfügt über einen exakt passenden Blechrahmen, die Radiohalterung einen Adapter für Lenkradfernbedienung sowie einen Adapter für Antennen Diversity der für den besten Empfang von Radiosendern sorgt. In Deutschland sollten Sie auf die DAB-Fähigkeit des neuen Gerätes achten die das alte UKW-Sendernetz ersetzt.

Für alle VW Amarok Besitzer die keine Steuerung des Radios über das Lenkrad haben werden Sie im Webshop von autoradio-einbau.eu in der Kategorie VW Autoradio Einbauset für weitere Angebote für den VW Amarok fündig. Es können je nach Kaufentscheidung sowohl Doppel DIN wie auch ein 1 DIN-Radio im Amarok installiert werden. Bei 1 DIN-Varianten verfügt die Radiohalterung zusätzlich über ein Fach.

Der VW Amarok ist ein Fahrzeug mit CAN BUS Leitung das bedeutet bei einem Radio Tausch das die gewohnte Funktion den Zündschlüssel abzuziehen und das Radio ist automatisch ausgeschaltet nur bei Fahrzeugen erhalten bleibt die auch die Lenkradfernbedienung wiederherstellen. Für VW Amarok ohne Lenkradsteuerung kann nur ein Adapter für Zündplus Simulation nachgerüstet werden um diese Funktion wiederherzustellen. Bei anderen Varianten wird das Radio sonst weiter Strom verbrauchen auch im Parkzustand und die Batterie des Fahrzeuges belasten.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

