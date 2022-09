Vortrag – Echte Treffer statt digitale Featuritis

Die rote Karte für digitale Featuritis auf der Fachkonferenz Modern-RE

Modern-RE ist DIE Fach-Konferenz in Berlin für die unterschiedlichsten Aspekte des agilen Requirements Engineerings und Product Ownership. Diese wichtige Plattform zum gegenseitigen Austausch öffnet am 20.09.2022 in Berlin ihre Tore und der Unternehmer und Keynote Speaker Andreas Becker wird am Eröffnungstag als Redner ins Rennen gehen. Er wird live vor Ort und Online seinen Vortrag “ Agiles RE trifft Team-Sport – echte Treffer statt digitale Featuritis“ halten.

In seinem Vortrag wird das agile Produktmanagement aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachtet: aus der Sicht des Teamsports, verbunden mit Techniken des agilen Requirements Engineering (aRE).

Auf den ersten Blick haben die Disziplinen Teamsport und Requirements Engineering nichts miteinander zu tun. Auf den zweiten Blick wird eine Gemeinsamkeit deutlich: beide sind in einem hoch komplexen Umfeld aktiv.

Seit über 10 Jahren begleitet der Sparringspartner und Keynote Speaker Andreas Becker den Kulturwandel in Unternehmen, damit agiles Arbeiten tatsächlich auch Wirkung zeigt.

Sein aktueller Vortrag “ Kulturwandel meistern – Fairness und agile Führung im Doppelpass“ greift seine Erfahrungen rund um die agile Unternehmenskultur auf. Natürlich wird der Vortrag durch seine Analogien zum Teamsport zu einer runden Sache.

Die COMPLEXcellence AG begleitet Unternehmen bei ihrer agilen Transformation und bei der Skalierung von individuellen Prozessen im Sinne des Agilen Manifests. Dabei wird in den Phasen des Umbruchs unterstützt, damit sich eine Kultur für ein agiles Arbeiten etablieren und Silo-Denken überwunden wird.

Firmenkontakt

COMPLEXcellence AG

Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 Heppenheim (Bergstraße)

06252 7919567

a.becker@COMPLEXcellence.de

http://www.complexcellence.de

Pressekontakt

COMPLEXcellence AG

Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 Heppenheim (Bergstraße)

06252 7919567

kontakt@COMPLEXcellence.de

http://www.complexcellence.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.