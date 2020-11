Vorsicht vor Abzocker, Betrugsmaschen – Frust da, Geld weg!

Warum glauben Sie, wachsen Inkasso-Büros, Fake-Shops, Gaunereien, die Ihnen das Geld aus der Tasche ziehen, wie Pilze jeden Tag aus dem Boden?

Richtig! Weil mit arglosen und unwissenden Leuten Milliarden zu verdienen sind. Genauer gesagt: 10 Millionen Menschen pro Jahr verschenken 5,8 Milliarden EUR nur alleine an Inkassobüros. Dabei sind nur ganze 0,8 Millarden rechtens. Dies ist nur die Spitze des Eisberges.

Überlegen Sie mal selbst: Wie oft wurden Sie am Tag ungerecht behandelt, sei es von Ihrem Arbeitgeber, Ihre Hausverwaltung stellt sich wieder einmal mehr als unfähig aber dreist dar, Ihr Autohändler hat nicht das repariert, was er sollte und verschiedener anderer Ärger, den Sie nach einem genervten Arbeitstag nicht brauchen.

So ist es uns auch ziemlich lange ergangen. An über 10 spannend erzählten wahren Geschichten lassen wir Sie teilhaben und Sie tauchen ein in unterschiedliche Problemsituationen mit dem Ziel: Ihr Erfolg. Wir haben es geschafft und Sie können es auch.

Jetzt ist Schluss mit dem Ausbeuten, .

Wie Sie all diesem Ärger sofort ein Ende setzen?

Kaufen Sie sich sofort unser Buch “Nie wieder abgezockt” und Sie werden der Held in Ihrem Freundeskreis sein.

Erdrückender Ärger löst sich in Luft auf.

Und Sie sparen sich stundenlange Rechtsanwaltskosten.

Ihr nächster Traumurlaub ist Ihnen gewiss!

Nie wieder abgezockt

E-Commerce und Community Plattform: Deutschlands 1. Portal für genervte und geprellte Kunden

