VONQ launcht neue Plug-and-Play-Lösung für HAPI®

Die neue Lösung ermöglicht einer schnellere Nutzung von HAPI®

Düsseldorf, 27. April 2023 – VONQ, der führende Anbieter im Bereich des Recruiting-Marketings, bringt eine neuartige Plug-and-Play-Lösung für das hauseigene HAPI® Produkt auf den Markt. VONQ HAPI® bietet für ATS-, HRM- oder CRM-Softwareanbieter die Möglichkeit, Anzeigenschaltungen von Stellenangeboten in das jeweilige System zu integrieren.

Die neue Integrationsoption bietet zahlreiche Vorteile gegenüber VONQs bestehender API-Lösung:

– eine Embedded-Benutzeroberfläche,

– einen vereinfachten Implementierungsprozess,

– eine reduzierte Markteinführungszeit um bis zu 80 %,

– eine intuitive Wartung,

– eine optimierte Leistung und

– 70 % weniger Entwicklungsressourcen für Partner.

HAPI® von VONQ: Recruiting-Marketing auf mehr als 2.500 Kanälen

HAPI® optimiert die Jobwerbungs- und Vertriebsprozesse für ATS-, HRM- und CRM-Benutzer. Es verteilt Job-Postings über mehr als 2.500+ Medienkanäle und Jobbörsen. Darüber hinaus bietet es eine vollständige OFCCP-Konformität mit automatisierten Postings auf Websites, die sich an Menschen mit Behinderungen und weitere vielfältige Zielgruppen richten.

Zusammen mit der neuen Integrationsmöglichkeit wird VONQ HAPI® weiterhin als API-Lösung angeboten. Bislang wurde es von mehr als 40 der weltweit führenden ATS-Softwareanbieter übernommen. Diese umfassen wichtige Akteure in Europa und APAC sowie fünf der zehn führenden ATS-Anbieter in den USA.

Das Ziel: Beschleunigung der Talent Acquisition

„Unser Team freut sich, diese neuartige Plug-and-Play-Lösung auf den Markt zu bringen“, sagt Arno Schäfer, CEO von VONQ. „Wir haben unseren Kunden genau zugehört und auf dieser Grundlage die neue Integrationsoption entwickelt. Die Plug-and-Play-Lösung vereinfacht den Implementierungsprozess erheblich. Das Ergebnis: Die Bewerbung von Stellenanzeigen für Benutzer kann noch effizienter zur Verfügung gestellt werden – für eine insgesamt bessere Talent Acquisition, gerade in so dynamischen Zeiten wie diesen. Wir erwarten, dass der erste ATS-Softwareanbieter bereits nächsten Monat mit einer Plug-and-Play-Lösung live gehen wird.“

Für weitere Informationen zu VONQ HAPI® und dem Start der Plug-and-Play-Lösung besuchen Sie bitte https://www.vonq.com/de/hapi/

Über VONQ

VONQ ist ein globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, das das Recruiting-Marketing für Unternehmen, Personalvermittlungsagenturen und Benutzer von Bewerber-Tracking-Systemen (ATS), Human Resource Management Systems (HRM) und Customer Relationship Management Systems (CRM) vereinfacht. Mit einer ISO-27001-Zertifizierung bietet VONQ Anzeigenschaltung von Stellenanzeigen für Tausende von Kunden weltweit an.

Mit Hauptsitz in Rotterdam und Niederlassungen in Rotterdam, Düsseldorf und London ist VONQ ein strategischer Leader im Fosway 9-Grid™ für Talent Acquisition.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vonq.com/de/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

