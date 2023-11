Von Kunsthandwerk bis zur Bootsparade: Weihnachten einmal anders auf den Florida Keys

Die Florida Keys & Key West sind mit ihren tropischen Temperaturen das ganze Jahr über ein beliebtes Reiseziel. Doch die Inselkette am südlichen Ende von Florida überzeugt auch in der Vorweihnachtszeit mit zahlreichen Veranstaltungen, die für eine besonders festliche Atmosphäre der etwas anderen Art sorgen.

Schneespaß und Oldtimer-Korso

Ein 30 Tonnen schwerer Berg aus Schnee: Dieses Highlight erwartet kleine und große Besucher auf dem 19. jährlichen Holiday Fest in Islamorada am 1. Dezember 2023 (16 bis 22 Uhr). Der Winterspaß unter Palmen ist auf der Great Lawn im Founders Park, zu finden. Während die Kleinen im Schnee toben, können Erwachsene auf dem Holiday Gift Bazaar stöbern oder auf handgefertigte Ornamente von 50 lokalen Künstlern während einer Online-Auktion bieten. Live-Bühnenauftritte sorgen für Unterhaltung und festliche Stimmung. Ein besonderer Höhepunkt ist die Holiday Parade (ab 19:30 Uhr) mit geschmückten Festwagen, Bands, dem Weihnachtsmann – und Oldtimern. Mit etwas Glück erlebt man ausgefallene und liebevoll restaurierte Straßenkreuzer unter Palmen im weihnachtlichen Ambiente.

Lichterglanz auf dem Wasser

Die Gewässer rund um die Florida Keys verwandeln sich in der Vorweihnachtszeit stellenweise in ein Lichtermeer. Zwischen dem 8. und 16. Dezember 2023 kreuzen beleuchtete und festlich geschmückte Boote an ausgewählten Orten entlang der Inselkette zwischen Key Largo und Key West. Die einzelnen Bootsparaden haben jeweils ihren eigenen Charme und können an folgenden Terminen besucht werden:

– 8. Dezember, Stock Island (Holiday Lighted Boad Parade)

– 8. Dezember, Blackwater Sound, (Key Largo Boat Parade, Christmas Around the World)

– 9. Dezember, Key West Historic Seaport and Harbor (Schooner Wharf Bar Lighted Boat Parade)

– 10. Dezember, Key Colony Beach (Christmas Boat Parade)

– 16. Dezember, Little Torch Key (Kiki’s Sandbar Lighted Boat Parade)

Freiluftbasar mit besonderen Geschenken

Er ist nicht nur eine Tradition, sondern auch echte Bereicherung für Leute, die noch auf der Suche nach einer Geschenkidee sind: der Artisan Market in Key West. Dieser Freiluftbasar findet am 3., 17. und 31. Dezember 2023 von 10 bis 14 Uhr im Indigenous Park am Higgs Beach statt. Besucher können sich auf eine lebhafte Atmosphäre freuen, geprägt von örtlichen Künstlern, Handwerkern und Köchen, untermalt mit Live-Musik und Street Performance. Der kostenfreie Eintritt macht den Markt zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Die Florida Keys & Key West bestehen aus mehreren hundert Koralleninseln, die sich einer Perlenkette gleich vom südlichsten Ende Floridas aus über 250 Kilometer ins offene Meer erstrecken. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken miteinander verbunden und bilden so die „schönste Sackgasse der Welt“. Das tropische Klima garantiert in den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West ganzjährig angenehm warme (Bade-)Temperaturen. Auch gelten die Keys mit ihren feinen Sandstränden und dem drittgrößten Korallenriff der Welt als ein Paradies für Wassersportler, Naturbegeisterte und Lebenskünstler.

Bildquelle: Carol Tedesco, Florida Keys News Bureau