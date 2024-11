Von DYI zu KI: rankingCoach automatisiert KMU-Marketing.

rankingCoach entwickelt sich von einer DIY-Lösung zu einer KI-basierten Plattform, die SEO, Inhaltsoptimierung, Reputationsmanagement und Kundenbindung automatisiert, um die Online-Präsenz von Unternehmen zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

KMU können sich nun auf strategisches Wachstum konzentrieren, während KI die täglichen Marketingaufgaben übernimmt und die volle Unterstützung eines virtuellen CMO bietet.

Köln, Deutschland, 28.10.2024 – rankingCoach freut sich, die Einführung seiner vollautomatisierten, KI-basierten Anwendung bekannt zu geben, die sich von einer Do-it-yourself-Lösung zu einem CMO (Chief Marketing Officer) für kleine Unternehmen entwickelt. Durch die kontinuierliche Einführung neuer KI-Funktionen verändert rankingCoach die Art und Weise, wie KMU SEO, Online-Reputation und Kundenbindung verwalten. Viele KI-basierte Funktionen sind bereits verfügbar und weitere sind in Vorbereitung, um sicherzustellen, dass KMU Zugang zu den neuesten Entwicklungen im Online-Marketing haben, um ihr Wachstum voranzutreiben.

Der Übergang von DIY zu DIFM (do-it-for-me) durch die KI-Funktionen von rankingCoach ist der nächste Schritt in der Entwicklung des Unternehmens, das die Rolle der Marketingabteilung für kleine Unternehmen übernimmt. Diese End-to-End-Automatisierung unterstützt KMU von der Strategie bis zur Umsetzung und macht fortschrittliche Marketingfunktionen und -statistiken zugänglich, ohne dass umfangreiche Fachkenntnisse oder Ressourcen erforderlich sind.

Die wichtigsten Vorteile der KI-Lösungen von rankingCoach:

Effizienz und Zugänglichkeit: Durch die Automatisierung zeitaufwändiger Aufgaben und die Vereinfachung des fortgeschrittenen Marketings für KMU können Ressourcen eingespart werden.

Strategische Stärkung: Die KI fungiert als internes Marketingteam, sodass sich Geschäftsinhaber auf andere Bereiche ihres Unternehmens konzentrieren können.

Wettbewerbsgleichheit: KMU können mit größeren Unternehmen konkurrieren, indem sie verbesserte Funktionen für SEO, Sichtbarkeit und Online-Reputation nutzen.

Thomas Meierkord, COO von rankingCoach, betont: „Wir definieren Online-Marketing für KMU neu, indem wir von DIY zu einer vollautomatisierten KI-Anwendung übergehen. Das bedeutet, dass sich kleine Unternehmen nicht mehr um die Komplexität des Online-Marketings kümmern müssen. Mit rankingCoach haben sie einen virtuellen CMO, der das Marketing für sie verwaltet und ihnen hilft, Ergebnisse zu erzielen, die bisher nur mit großen Budgets und Teams möglich waren. Wir ermöglichen es KMU, sich auf Wachstum und Strategie zu konzentrieren, während unsere KI die harte Arbeit erledigt.“

Durch die Integration von KI bietet rankingCoach Partnern wie STRATO, IONOS, Namecheap und Aruba leistungsstarke Vorteile und positioniert sie als Marktführer im Online-Marketing. Die KI-basierten Funktionen, die nahtlose Kontoeinrichtung und die leistungsstarken Marketinglösungen helfen den Partnern, den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) durch Cross- und Upselling zu steigern. RankingCoach genießt weltweites Vertrauen und ermöglicht es Partnern, die Kundenbindung zu maximieren und das Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Über rankingCoach

rankingCoach ist eine preisgekrönte, KI-gestützte Online-Marketing-Anwendung, die es jedem ermöglicht, online erfolgreich zu sein – auch ohne großes Marketingbudget oder Marketingexpertise. rankingCoach bietet eine Vielzahl an wiederverkäuflichen Marketinglösungen in den Bereichen SEO, Verzeichniseinträge, Brand Monitoring, Google Ads, Mobile und Social Media Marketing. rankingCoach ist mittlerweile in 32 Ländern und 15 Sprachen verfügbar.

Das Unternehmen wurde 2014 von Daniel Wette, Marius Gerdan und Thomas Meierkord gegründet und hat seinen Hauptsitz in Köln sowie mehrere Standorte in ganz Europa. Die preisgekrönten Softwarelösungen des Unternehmens sind in die Angebote zahlreicher namhafter Webhoster, CMS-, Telekommunikations- und MarTech-Unternehmen integriert.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.rankingcoach.com

Kontakt

rankingCoach GmbH

Vertreten durch die Geschäftsführer:

Daniel Wette (CEO) | Marius-Eugen Gerdan (CTO) | Thomas Meierkord (COO)

www.rankingcoach.com

press@rankingcoach.com

rankingCoach ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitales Marketing, das kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) KI-gestützte Lösungen bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Plattform macht rankingCoach digitales Marketing zugänglich und effizient – ohne technische Vorkenntnisse.

Die umfassenden Funktionen umfassen KI-optimiertes SEO, Online-Reputationsmanagement und Social-Media-Management. Tools wie der AI Text Optimizer und die AI Assistant Reply ermöglichen es Unternehmen, ihre Online-Sichtbarkeit zu steigern und Bewertungen professionell zu verwalten. Über die Plattform können KMUs ihre Geschäftsinformationen in bis zu 46 Verzeichnisse eintragen, Events und Angebote erstellen und Beiträge direkt veröffentlichen.

Mit über 800.000 optimierten Websites in 32 Ländern und Verfügbarkeit in 14 Sprachen hat rankingCoach über 20 Branchenpreise erhalten. Das Unternehmen hilft KMUs, lokale Suchchancen zu nutzen, ihre digitale Präsenz zu stärken und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dank der einfachen Bedienung und leistungsstarker KI-Technologie bietet rankingCoach eine Komplettlösung, die das digitale Marketing revolutioniert.

