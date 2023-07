Von der Automation zur „CollaboMation“: Lager können Produktivität um 27% steigern

Enge Integration von Lagerautomatisierung, menschlicher Zusammenarbeit und datengetriebenen Analysen ist für Wettbewerbsvorteile unabdingbar

MÜNCHEN, 18. Juli 2023 – ProGlove legt seine Antwort auf die aktuellen Bedürfnisse größerer mittelständischer und sehr großer Lagerlogistikunternehmen dar. Im Mittelpunkt einer neuen Initiative steht die Erkenntnis, dass die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen in der Branche einen transformativen Ansatz erfordert, der die Mitarbeiter stärkt und die Produktivität steigert. Im heutigen Marktumfeld geht es dabei weder um die Wahl zwischen Mensch oder Maschine noch um eine Präferenz für Zusammenarbeit oder Automatisierung. Der Schlüssel liegt in der sinnvollen Kombination: in der „CollaboMation“. Letztlich sollten Menschen und Maschinen zusammenarbeiten, nicht gegeneinander. Das gesamte Lösungsportfolio von ProGlove unterstützt die Idee der „CollaboMation“. Darüber hinaus kann der Wearable-Tech-Pionier auf sein ausgedehntes Partnernetzwerk zurückgreifen, um Lösungen anzubieten, die der Markt verlangt.

Der Status Quo der CollaboMation

Die Idee der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ist nicht neu. Mit seiner neuesten CollaboMation-Initiative will ProGlove das Konzept auf die nächste Stufe heben. Dazu gehören integrierte Lösungen und praktische Tipps, die Unternehmen beim Einsatz von CollaboMation-Lösungen unterstützen. Die ergänzende Kampagne „CollaboMate Now!“ startet mit dem Whitepaper „CollaboMate – 5 Tipps für die smarte Kombination von Menschen und Robotern“. Dieses Whitepaper ist verfügbar unter: https://proglove.com/de/collabomate-now/ .

„Die Lager- und Logistikbranche steht weiterhin vor zahlreichen Herausforderungen. Nehmen wir den berüchtigten Arbeitskräftemangel, der sich trotz der technischen Rezession nicht abgeschwächt hat. In Kombination mit der weltweiten Inflation haben die Unternehmen Mühe, ihre Produktivität zu steigern“, sagt Stefan Lampa, CEO von ProGlove. „Wir arbeiten eng mit unserem Partnernetzwerk zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die es Lagerbetrieben ermöglichen, die Probleme anzugehen, mit denen sie zu kämpfen haben. Dazu gehört auch die Integration unserer Technologie mit AMR-, AVG- und Cobot-Lösungen sowie mit anderen Anbietern von Wearable Tech. In diesem Sinne ist es für uns von größter Bedeutung, dass wir unsere gemeinsame Mission von der einfachen Mensch-Maschine-Kollaboration zur vollwertigen CollaboMation ausbauen.“

Über ProGlove

2014 gegründet, entwickelt ProGlove innovative Wearable Scanner Lösungen. Sie steigern die Produktivität im Lager und an den Produktionslinien von mehr als 2.000 Industriekunden weltweit. Anwender verbessern so die Arbeitsbedingungen, optimieren die Zufriedenheit der Mitarbeiter und beschleunigen Scanvorgänge deutlich. Die Hard- und Softwarelösungen von ProGlove perfektionieren das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Nutzer profitieren dabei von der Bereitstellung von Produktions-, Prozess- und Gerätedaten. Sie können damit nicht nur ergonomischer, sondern auch genauer arbeiten. Die leistungsstarke Kombination aus Soft- und Hardware ermöglicht damit signifikante Optimierungen und reduziert Fehler. Pioniere und Innovatoren aller Größenordnungen aus Automobilindustrie, Fertigung, Handel und Logistik vertrauen auf ProGlove. Benutzer verzeichnen Produktivitätssteigerungen von bis zu 20 Prozent und bis zu 33 Prozent weniger Fehler. Zudem spart ProGlove-Technologie bis zu sechs Sekunden pro Scan. Zu den Kunden von ProGlove gehören Unternehmen wie BMW, DHL, Gap Inc. und Lufthansa Technik Logistik Services. Der Wearable-Tech-Pionier beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter aus über 30 Ländern. Seine Niederlassungen befinden sich in München (Deutschland), Chicago (USA), Coventry (Großbritannien) und Belgrad (Serbien). Weitere Informationen stehen zum Herunterladen bereit unter www.proglove.de

Kontakt

ProGlove

Axel Schmidt

Rupert-Mayer-Str. 44

81379 München

+49-89-262035036



http://www.proglove.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.