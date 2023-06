Juni 7, 2023



Vom Denker zum Macher: Wie du deine persönlichen Werte in die Tat umsetzt und dein Leben veränderst

Wusstet ihr eigentlich schon, dass eure generelle Gutmütigkeit und Wohlwollen euch noch lange nicht zu einem guten Menschen machen? Eure Grundwerte können positiv und humanistisch sein und doch werden sie in euch schlummern, bis ihr eure Werte in Taten umsetzt, bis ihr sie verkörpert und zu EUREN Werten macht. Gute Gedanken sind schön und gut, aber gute Werte müssen ausgelebt werden. Ein guter Mensch LEBT als guter Mensch und DENKT nicht nur so.

Unser Verleger Dantse Dantse verrät uns in seinem neuen Buch Die Allmacht der Werte 2: Negative Gefühle, Angst, Grübeln, Prokrastination, Rauchen & Trinken stoppen alles darüber, wie man die eigenen Werte aus ihrem Schlummer erweckt und endlich verkörpert, sodass man sich die Welt nicht mehr nur besser wünscht, sondern selbst an der Besserung teilhaben kann. Wollt ihr mehr darüber erfahren? Hier bekommt ihr einen exklusiven Einblick in die Genetik des Erfolgs:

Ein Wert ist beispielsweise Selbstdisziplin, er ist ein hohes Prinzip, ein Verhaltensideal.

Eines der Dinge, die sich in dieser Welt – voller Tumulte, Unsicherheit, Druck – selten ändern und die während deines gesamten Lebens eine Orientierung geben, einen Schutz bieten, sind die Grundwerte.

Einige davon sind eher universelle Verhaltensregeln. Dann gibt es einige Werte, für die sich jeder von uns entscheidet, je nachdem, was uns in unserem Leben am Herzen liegt und was wir erreichen und werden wollen. Zum Beispiel schätze ich Disziplin, Sauberkeit und Ehrlichkeit mehr als Mitleid, Popularität oder Abenteuer.

Werte bieten eine persönliche interne Referenz für das, was richtig, gut und wichtig ist, für sich und für die Gesellschaft. Werte sind das, was einem etwas wert ist. Sie sind das, was gut, wünschenswert oder erstrebenswert ist.

Werte sind das Motiv für zielgerichtetes Handeln. Sie sind Teil des Moralkodex, der unser Handeln leitet und definiert, wer wir sind.

Werte sind das, was wir für wichtig halten und die Dinge, die für unser Wohlbefinden und Glück wichtig sind. Sie sind die Ziele, für die wir handeln, und kommen in vielen Formen vor. Das sind grundlegende Überzeugungen, die unsere Einstellung, Handlungen, Verhalten und Denkweise leiten, im Umgang mit uns selbst und mit anderen um uns herum, und sogar konditionieren. Werte stehen für das, was uns absolut wichtig ist und wofür wir uns sehr anstrengen und bereit sind, alles bzw. viel zu geben (Geld, Energie, Kraft, Zeit usw.) und sogar zu sterben. Sie helfen uns, zu bestimmen, was uns wichtig ist.

Werte beschreiben das, was wir verkörpern und sein möchten, die Art und Weise, wie wir uns selbst und andere behandeln und behandelt werden wollen.

Sie beschreiben unsere Art der Interaktion mit der Welt und der Gesellschaft um uns herum. Sie geben uns die allgemeinen Verhaltensrichtlinien vor. Unsere Werte geben uns einen Rahmen. Sie geben uns wichtige Werkzeuge, um in dieser Welt einigermaßen zurechtzukommen. Werte geben dem Leben eines Menschen einen Sinn, eine Orientierung, Kraft und Motivation. Ein Mensch, der seine Werte nicht kennt, fühlt sich oft verloren, orientierungslos, kraftlos und erlebt sein Leben als sinnlos.

Persönliche Werte sind persönliche Überzeugungen, die uns führen, zu unterscheiden zwischen richtig und falsch und können als moralisch betrachtet werden oder auch nicht.

Werte sind nicht abstrakte Begriffe, wie einige Bücher sagen. Sie sind im Gegenteil sehr konkrete Begriffe wie Demut, Dankbarkeit, Liebe, Freiheit, Disziplin, Loslassen, Ehrlichkeit u.a.

Auch wenn Werte im Leben eines jeden Menschen eine wichtige Rolle spielen, können sie von einem Menschen zum anderen eine andere Bedeutung und Wichtigkeit haben. Die Wertehierarchie kann unterschiedlich sein. Daher ist es wichtig, dass jeder seine eigene Werte-Hierarchie erstellt. Wenn zum Beispiel für eine Person Ehrlichkeit wichtiger ist, wird diese Person die bösen Machenschaften seines Vorgesetzten denunzieren, während eine andere Person, deren Wert Loyalität ist, die Augen bei den gleichen Machenschaften eher schließen und seinem Chef gegenüber loyal bleiben wird.

Wir müssen unterscheiden zwischen inneren Werten und äußeren Werten.

Innere Werte sind etwas, das einen eigenen Wert hat wie Demut, Dankbarkeit, Respekt, Ehrlichkeit, Freundlichkeit; während äußere Werte etwas sind, das du aus einem anderen Grund tust, wie materielle Werte (Reichtum, Ruhm), Aussehen, Job, Beziehung, Diplome.

Es kann zwischen inneren und äußeren Werten Konflikte geben: Wenn zum Beispiel dein innerer Wert Ehrlichkeit ist und dein äußerer Wert ist Chef:in in deinem Traumjob zu werden. Deine Traumfirma bietet dir nun diese Position an, aber in dieser Position musst du ständig Akten fälschen. Es entsteht ein Konflikt in dir. Mein Wissenslehrer sagte immer, dass die inneren Werte nicht verhandelbar sind für einen Menschen, der ehrlich zu sich selbst steht und sich selbst respektiert. Diese Menschen sterben lieber, als ihre inneren Werte zu verraten.

Werte können sich in ihrer Werte-Hierarchie verändern, aber nicht in ihrer Bedeutung.

Sie bleiben nicht immer stabil in der Hierarchie. Diese Hierarchie kann sich in Lebensbereichen, Lebensphasen oder in Bezug auf bestimmte Fragestellungen, Erlebnisse und Ereignisse oder je nach kulturellem Umfeld unterscheiden, sich verändern über die Zeit hinweg; und die Hierarchie kann auch gezielt verändert werden, z. B. um das Erreichen eines Ziels zu unterstützen oder zu ermöglichen.

Werte in sich tragen ist eine ständige Übung. Mein Wissenslehrer in Kamerun sagte immer, dass Werte Arbeit sind, die durch Übung und Wiederholung in hervorragende Charaktereigenschaften umgewandelt werden können. Du musst sie jeden Tag in allen Situationen (aus)üben, damit sie Teil von dir werden und dich immer leiten.

Kulturelle Werte sind von Religionen oder Gesellschaften akzeptierte Werte und spiegeln das wider, was im jeweiligen Kontext wichtig ist.

Und wer zum Teufel bist du überhaupt? Ich bin meine Werte!

Die Macht der Werte ergibt sich aus der Intensität und dem Ausmaß, in der bzw. dem du dich verpflichtest, dich für sie zu engagieren, sie zu praktizieren und wie sie dich, geistig und emotional beschäftigen und wie stark sie dein körperliches Verhalten tatsächlich beeinflussen.

