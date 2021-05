Voice Over Übersetzung – die smarte Lösung

Auch Sprachaufnahmen brauchen einen Dolmetscher

Nicht nur Schriften und Live- Gespräche benötigen einen Dolmetscher, auch für Sprachaufnahmen kann dieser angefordert werden. In Filmen kennen wir diese Art der Übersetzung: dort wird sie auch als Synchronisation bezeichnet. Ganz ähnlich funktioniert das Voice Over. Ein Video, ein Film oder eine Telefonansage wird in verschiedene Sprachen übersetzt.

Schnelle Übersetzung für Unternehmen und Dienstleister

Synchronisation bedeutet enormen Aufwand, da hier das Gesprochene direkt ersetzt wird. Bei der Voice Over Übersetzung wird dagegen eine zweite Audiospur erstellt. Das bedeutet, dass die Übersetzung nicht immer mit den Bewegungen der Sprecher oder Schauspieler übereinstimmt. Der Aufwand ist jedoch geringer. Die Voice Over Übersetzung eignet sich vor allem für Schulungsvideos, Lernvideos, Imagefilme und dergleichen. Somit ist diese Art der Übersetzung für alle Unternehmen und Dienstleister interessant, die eine solches Video gerne in mehreren Sprachen anbieten möchten.

Wohlklingende Stimme und Gespür für Ausdruck

Als Voice Over Dolmetscher benötigt es mehr als nur eine fehlerfreie Wiedergabe der Aufnahme in einer zweiten Sprache. Eine wohlklingende Stimme und ein gutes Gespür für den richtigen Ausdruck sind die wichtigsten Kriterien, die einen guten Voice Over Dolmetscher ausmachen, damit der Text beim Publikum auch gut ankommt. Niemand möchte einen monoton sprechenden Übersetzer, der niemanden in seinen Bann zieht. Die richtige Tonlage zu treffen und damit das Publikum für sich zu gewinnen, gehört also auch zu den Aufgaben eines solchen Dolmetschers.

Höhere Reichweite generieren

Durch die Voice Over Übersetzung können Unternehmen ihre Reichweite stark ausbauen. Mit einem Video in deutscher Sprache werden deutlich weniger Menschen erreicht und es ist nachgewiesen, dass viele Nutzer ein Video nicht anschauen, wenn sie die Sprache nicht verstehen. Sprache ist also das Wichtigste Medium, um mehr Menschen zu erreichen. Allein durch eine Übersetzung ins Englische lässt sich die Zielgruppe um ein Vielfaches erweitern. Image- und Werbevideos können so von Milliarden Menschen weltweit gesehen werden. Durch hinzufügen weiterer Sprachen wie Spanisch, Russisch oder Chinesisch erweitert sich dieser Kreis nochmals enorm.

Erfahrung und Kompetenz

Eine Voice Over Übersetzung ist nicht immer einfach durchzuführen. Wird ein vertontes Video in eine andere Sprache übersetzt, kann die Länge deutlich variieren. Da die Nachvertonung über das Original gezogen wird, ist das oftmals ein Problem. Ist die Aufnahme zu lang, muss sie an bestimmten Stellen gekürzt werden. Deswegen ist nicht allein die Übersetzung, sondern auch technisches Wissen entscheidend, um eine gute Voice Over Übersetzung zu erreichen. Erfahrung und Kompetenz helfen dabei, jede Schwierigkeit zu meistern.

Professioneller Dolmetscherservice in 24h

Mit über 30 Sprachen, vielen Sprachkombinationen und verschiedensten Dolmetscherarten, bietet die Dolmetscheragentur24 einen umfassenden Service. Dank des großen Netzwerks aus Dolmetschern aus allen Ländern wird garantiert, dass der passende Dolmetscher innerhalb von 24h zur Verfügung gestellt wird. Die Agentur berät auch in organisatorischen Fragen und stellt das benötigte technische Equipment bereit. Die Dolmetscheragentur24 bietet im Bereich der Voice Over Übersetzungen ein breites Angebot an Dolmetschern in vielen verschiedenen Sprachen und stellt auch das nötige Wissen und die passende technische Ausrüstung zur Verfügung. Die Videos können online eingereicht werden, ein direkter Kontakt ist nicht nötig.

Dolmetscheragentur24 bietet einen Dolmetscherservice mit über 30 Sprachen. Mit einem weltweiten Netzwerk aus über 5.000 Dolmetschern garantiert die Agentur, dass innerhalb von 24 Stunden der passende Dolmetscher für den Kunden zur Verfügung steht.

