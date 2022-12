VisorTech Kohlenmonoxid-Melder COM-250

Alarmiert zuverlässig bei erhöhter Kohlenmonoxid-Konzentration im Raum

– Konstante Messung über elektrochemischen 10-Jahres-Sensor

– Unüberhörbar dank lautem Alarm mit 85 dB

– Überwacht Räume bis zu 40 m²

– LCD-Display mit Anzeige der CO-Konzentration

– Entspricht DIN EN 50291-1:2018

Jetzt für mehr Sicherheit im Zuhause sorgen! Dieser zuverlässige Kohlenmonoxidmelder von VisorTech alarmiert bei erhöhten CO-Konzentrationen in der Raumluft mit einem nicht zu überhörenden, schrillen Pfeifton mit 85 dB. So ergreift man schnell geeignete Maßnahmen und bringt sich in Sicherheit.

Kohlenmonoxid ist hochgefährlich: Das unsichtbare und geruchlose Gas entsteht bei unvollständiger Verbrennung, z.B. bei Gas- und Ölheizungen, Kaminöfen, Automotoren und Grills. Eine CO-Vergiftung endet oft tödlich, weil sie nicht rechtzeitig erkannt wird.

Auf dem übersichtlichen LCD-Display sieht man auf einen Blick die aktuelle CO-Konzentration sowie die Raumtemperatur und den Batteriestand. Für zusätzliche Sicherheit sorgen die Selbsttest-Taste, 3 Status-LEDs sowie die akustische Warnung bei schwacher Batterie.

Überall im Handumdrehen an der Wand montiert: Dank Batteriebetrieb ist man unabhängig von Steckdosen und Stromleitungen.

– Ständige Messung des CO-Gehalts in der Raumluft, warnt vor giftigem CO

– Reagiert bereits bei geringer Konzentration

– Überwacht Räume mit bis zu 40 m²

– Durchdringendes Alarmsignal mit 85 dB

– Langlebiger, elektrochemischer 10-Jahres-Sensor für konstante Messung

– Messbereich: 20 – 999 ppm

– Arbeitstemperatur: -10 bis +45 °C, Luftfeuchte-Bereich: 25 bis 95 %

– LCD-Display für Anzeige der CO-Konzentration, Temperatur und Batteriestand

– Test-/Pause-Taste: für Selbsttest des Sensors und Selbstdiagnose der Elektronik sowie Kurzzeit-Pause bei Alarm

– 3 Status-LEDs für Betrieb, Alarm und Sensorfehler

– Warnung bei schwacher Batterie

– Entspricht DIN EN 50291-1:2018

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon (enthalten) für bis zu 3 Jahre Laufzeit

– Maße: 120 x 80 x 37 mm, Gewicht: 185 g

– CO-Melder COM-250 inklusive Batterien, Montage-Material und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403887

Hinweis: Das Gerät erkennt nur Kohlenmonoxid (CO) und ist kein Ersatz für einen Rauchwarnmelder.

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3259-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3259-3111.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

VisorTech 2er-Set Kohlenmonoxid-Melder COM-250, 10-Jahres-Sensor, 85 dB, EN 50291

Preis: 54,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3268-625

VisorTech 4er-Set Kohlenmonoxid-Melder COM-250, 10-Jahres-Sensor, 85 dB, EN 50291

Preis: 109,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3269-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/yYYL54GEQnQETcP

