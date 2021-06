VisorTech Full-HD-Wildkamera WK-430.mini

Für faszinierende Einblicke in das Leben der Waldbewohner – bei Tag und Nacht

– Hochauflösende Aufnahmen bei Tag und Nacht

– Nachtsicht mit bis zu 15 Meter Reichweite

– Automatischer Aufnahmestart per Bewegungserkennung

– Frei einstellbare Aufnahme-Zeitintervalle

– Farbdisplay zum direkten Anschauen von Aufnahmen

– Bis zu 6 Monate Stand-by bei Batterie-Betrieb

Scheue Tiere filmen: Mit dieser Wildkamera von VisorTech filmt man unbemerkt Rehe, Wildschweine und andere Waldbewohner. Oder man nutzt die kompakte Kamera zur Beobachtung von Eichhörnchen, Singvögeln und anderen tierischen Besuchern im heimischen Garten. Und das dank PIR-Bewegungssensor und 2 Infrarot-LEDs sogar bei Nacht.

Hochauflösende Aufnahmen: Das Geschehen vor der Linse wird in Full-HD-Videos oder als Fotos festgehalten. Mit der Serienbild-Funktion kann man bis zu 9 Fotos nacheinander aufnehmen. Und Langzeit-Ereignisse dokumentiert man einfach per Zeitraffer-Funktion. Die gewünschte Aufnahme-Dauer lässt sich individuell festlegen.

Sofort einsatzbereit: Batterien einlegen, im Menü die gewünschten Einstellungen vornehmen und schon ist die Wildkamera bereit für ihren Einsatz. Das wetterfeste Gehäuse ist speziell für den Außeneinsatz konzipiert und optimal gegen widrige Wetterbedingungen geschützt.

– Zur Wildbeobachtung bei Tag und Nacht

– PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahme, Erfassungswinkel gesamt: 80°

– Infrarot-Nachtsicht dank 2 IR-LEDs, Reichweite 15 m

– Zeitraffer-Funktion (Time-Lapse) für Aufnahmen unabhängig von Bewegungserkennung in bestimmten Zeitintervallen

– Serienbild-Funktion (Multi-Shot): bis zu 9 Fotos nacheinander aufnehmen

– Bildsensor mit 20 Megapixeln

– Video-Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD 1080p) bei 30 Bildern/Sek., 1280 x 720 (HD 720p) oder 640 x 480

– Einstellbares Aufnahme-Dauer: 5 Sekunden bis 60 Minuten

– Foto-Auflösung: 20, 12, 8 oder 5 MP

– Aufnahmeformat Videos: AVI, Bilder: JPEG

– Integriertes Farbdisplay mit 5,1 cm (2″) Diagonale: für Einstellungen und Aufnahme-Kontrolle

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Loop-Aufnahme wählbar: neue Aufnahmen überschreiben alte Fotos und Videos, wenn die Speicherkarte voll ist

– Wetterfestes Gehäuse: IPX5

– Bis zu 6 Monate Stand-by bei Batterie-Betrieb

– Steckplatz für microSD(HC)-Speicherkarte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon oder per 6-V-Netzteil (jeweils bitte dazu bestellen)

– Maße: 105 x 75 x 43 mm, Gewicht: 180 g

– Wildkamera inklusive Haltegurt, USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107384469

Preis: 42,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7028-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7028-4235.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/DdBJGYfg

