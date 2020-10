Virenfrei – “Händedesinfektion 80” für Hände und Flächen

Mit der Corona-Pandemie hat Hygiene einen noch höheren Stellenwert bekommen. In Betrieben, wo viele Menschen auf begrenztem Raum zusammenkommen, sind strenge Hygienekonzepte gefragt. Ein wirksames, sehr sparsam dosierbares Desinfektionsmittel für Hände und Flächen bietet jetzt ein Unternehmen in NRW an.

Covid 19 – Hygiene am Arbeitsplatz

Wo nicht konsequent in Arbeitsbereichen Abstände von mindestens 1,5 m einzuhalten sind, müssen Alltagsmasken angelegt werden. Die Maske reduziert das Einatmen von virenhaltigen Aerosolen erheblich. Doch wie oft fassen sich Menschen ins Gesicht? Wie häufig hustet doch mal jemand in die Hand, statt in die Armbeuge. Wie viele Mitarbeiter fassen Arbeitsgeräte und Arbeitsflächen ständig an. Bekanntlich überleben die hoch ansteckenden Corona Viren auf Flächen für unterschiedliche Zeiträume. Die Handhygiene ist ein wichtiger Bestandteil der AHA+L-Regel. Für Hände und Flächen werden gewöhnlich verschiedene Desinfektionsmittel verwendet. An den Hygienesäulen befindet sich je nach Nutzungsart entweder Hand- oder Flächendesinfektion in den Zapfbehältern.

Schluss damit. Das Unternehmen SaraTech GmbH aus Hennef in NRW bietet das Desinfektionsmittel für beides an. “Händedesinfektion 80” ist gleichermaßen wirksam für Hände und Flächen. Das vereinfacht die schnelle Desinfektion für Gewerbe, Industrie und Handel. Zeit wird gespart und gleichzeitig Geld. Die Verwendung von “Handdesinfektion 80” ist zu 50 % sparsamer bei der Anwendung als viele andere Ethanolprodukte.

Gründliche Desinfektion und hohe Verträglichkeit

Viele Beschäftigte klagen über gerötete Hände, extrem trockene Haut und schmerzende Hände durch die Handdesinfektion. Das belastet die Menschen und behindert Arbeitsprozesse. Mit schmerzenden Händen fällt die Arbeit schwer. Das hochwertige Desinfektionsmittel von SaraTech ist sehr hautverträglich, sorgt sogar für eine leichte Rückfettung. Die Austrocknung der Haut durch das Desinfizieren wird gestoppt. Das erreicht das Produkt ganz ohne Glyzerin. Auch andere Zusatzstoffe wie Parfüm oder Chlor sind nicht enthalten. Mit einer Ethanolkonzentration von 80 % wird “Händedesinfektion 80” dagegen der vorgeschriebenen Viren- und Bakterienabwehr von Desinfektionsmitteln gerecht. Das Mittel hat eine Einwirkzeit von nur 30 Sekunden. Danach verfügen Hände und Flächen über den erforderlichen Virenschutz. Die Wirkung wird durch die notwendigen Zulassungen bescheinigt. Das Produkt ist von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zugelassen und ist WHO-konform.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.saratechgmbhonlineshop.com

