VIM Deutschland wächst weiter: Carolin Müller als neue Projekt Managerin am Standort München

Das Team der Unternehmensberatung kriegt Verstärkung aus der Schweiz

München, 26.02.2020 – Die VIM Group heißt Carolin Müller ab sofort als Projekt Managerin in München willkommen. John Bache, Geschäftsführer VIM Group Deutschland, freut sich über die Verstärkung: “Nach vermehrtem Projekt- und Kundenzuwachs in Deutschland möchten wir für alle Herausforderungen und neu anfallenden Aufgaben hierzulande gewappnet sein. Wir sind sehr glücklich, dass wir Carolin überzeugen konnten, aus Zürich in ihr Heimatland zurückzukommen, um deutschen Unternehmen bei ihren Rebranding-Angelegenheiten zu helfen.” Allein im letzten Jahr unterstützte die VIM Group Deutschland hochrangige Marken wie Volkswagen, Merck, Deutsche Telekom und Airbus.

Als Project Lead für große Marken-Transformations- und Migrationsprojekte begleitete Carolin Müller bereits in der Vergangenheit Unternehmen in allen Phasen eines Rebrandings – angefangen bei der Analyse, über die Strategieentwicklung bis hin zur Implementierung. Darüber hinaus leitete sie ein globales Sponsoring-Projekt, bei dem sie die Aktivierungs-Strategie über alle Kanäle und Arbeitsbereiche mitentwickelt und umgesetzt hat. “Ich freue mich sehr, dass ich ab sofort meine Erfahrung im Kerngeschäft Rebranding für das Wachstum der VIM Group Deutschland einbringen kann. So schade es ist, die Schweiz zu verlassen, so sehr freue ich mich bereits auf die Kollegen im Team Deutschland”, so Carolin Müller.

Über Carolin Müller

Carolin Müller absolvierte ihren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich, gefolgt von einem Master in Management an der IE Business School in Madrid. Nach Abschluss ihres Studiums konnte sie ihre Expertise als Unternehmensberaterin bei der Strategieberatung Globeone, spezialisiert auf Branding und Kommunikation und mit Sitz in Zürich, im Projekt Management unter Beweis stellen. Hier hatte sie die Möglichkeit, verschiedenste Branding- und Transformationsprojekte auf Strategie- wie auch Implementierungsebene erfolgreich zu realisieren. Zu ihren Kunden gehörten neben Marken aus der Finanz- und Modebranche auch ein international führender Technologiekonzern. Im Zuge des Rebranding-Projekts für den Technologieriesen, bei dem Globeone als auch VIM gemeinsam involviert waren, die neue Marke über Märkte und Länder hinweg zu etablieren, kam Carolin Müller das erste Mal mit der VIM Group in Kontakt.

VIM Group ( www.vim-group.com/de/) ist der Experte für Brand Implementation und Brand Management.

Mit mehr als 60 Mitarbeitern agiert die VIM Group an sechs Standorten in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien und den USA. Sie unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung von Rebranding-Projekten und der Optimierung ihrer Markenführung. Das Team aus Projektmanagern und Experten begleitet und steuert Markenänderungen über alle Touchpoints und Kanäle hinweg, um Kosten zu senken und gleichzeitig die Markenkohärenz zu maximieren. Alles mit dem Ziel, die Markenperformance zu verbessern. Als Marktführer in diesem Segment bietet das Unternehmen dazu eine große Bandbreite an spezialisierten Services und Tools, die zum Erfolg der Marke an allen Touchpoints beitragen. Seit Firmengründung im Jahr 1991 konnte die VIM Group mehr als 2.000 Projekte für Kunden wie ABB, Airbus, AkzoNobel, Atos, BMW, Deutsche Telekom, Hoffmann Group, ING Bank, Manchester City Football Group, Merck, IKEA, Julius Baer Bank, PUR, Skoda, TUI, Voith und Volkswagen realisieren.

