Viessmann Climate Solutions und Stadtwerke Osnabrück starten durch mit smarter Kooperation im EDL-Fulfillment

Die Stadtwerke Osnabrück und Viessmann Climate Solutions, Produzent nachhaltiger Energielösungen, haben eine strategische Kooperation im Bereich Fulfillment geschlossen. Als Basis dafür dient die Cloud-Plattform von epilot. Ziel der Partnerschaft ist es, Energieversorger wie die Stadtwerke Osnabrück und regionale Installationsbetriebe bei der Umsetzung der Energiewende vor Ort zu unterstützen.

Kernpunkt der Zusammenarbeit ist die nahtlose API-basierte Integration der Viessmann Plattform in das epilot energy XRM-Ökosystem. Stadtwerke und Energieversorger können so das Viessmann-Produktportfolio wie Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen oder Wallboxen über epilot in ihrem jeweils eigenen Markenauftritt auf ihrer Webseite anbieten und end-to-end effizient und schnell bis zur erfolgreichen Inbetriebsetzung ansteuern.

Umfassendes Paket aus Beratung, Vertrieb und Service-Dienstleistungen

Jan-Hendrik Funke, Prokurist und Leiter Energie bei den Stadtwerken Osnabrück betont: „Wir sehen uns als zentraler Treiber und Gestalter der Energie- und Wärmewende vor Ort und setzen bei der Bereitstellung moderner Energielösungen auf die Expertise kompetenter Partner. Unsere Zusammenarbeit mit Viessmann und epilot ermöglicht es uns, unser Angebot über intelligente digitale Vertriebs- und Abwicklungswege anzubieten. So können wir unseren Kunden ein umfassendes Paket aus Beratung, Vertrieb und Service-Dienstleistungen anbieten – und das alles komfortabel aus einer Hand. Damit stellen wir sicher, dass unsere Kunden optimal von den umfangreichen Lösungen moderner energieeffizienter Technologien profitieren und unsere Mitarbeitenden dank der automatisierten Abwicklung entlastet werden.“

Viessmann als zentraler Anbieter für Stadtwerke

Diesen Vorteil betont auch Norbert Neuhaus, Leiter Vertrieb für Energieversorger bei Viessmann Deutschland: „Mit epilot haben wir den Partner gefunden, um unsere Vertriebsreichweite in der Energiewirtschaft zu stärken. Gemeinsam können wir Stadtwerken und Energieversorgern einen umfassenden Service aus einer Hand bieten. Die Fulfillment-Partnerschaft ergänzt unsere Partnerschaft mit dem regionalen Handwerk, welches in die Leadstrecke über das Viessmann Lead Management unkompliziert eingebunden werden kann. Durch diese Anbindung an epilot können Stadtwerke zusammen mit ihren regionalen Handwerkspartnern oder auch direkt zusätzlich digitale Prozesse und Services für ihre Kunden aufbauen.“

Attraktive und moderne ganzheitliche Energielösungen

Deren schlanke und intuitive Umsetzung ist das erklärte Ziel der epilot-Lösung, wie Michel Nicolai, CEO und Gründer von epilot, ausführt: „Gemeinsam mit Viessmann bieten wir den Stadtwerken Osnabrück und allen anderen interessierten Versorgern eine effiziente und transparente Vertriebs- und Fulfillment-Lösung an. Der gesamte Prozess wird digital und end-to-end abgewickelt – vom Leadeingang bis hin zur Installation – und das unter Einbindung der Mitarbeitenden der Stadtwerke

Osnabrück und Viessmann sowie den Endkunden, sodass jede Partei sich jederzeit über ihr Portal anmelden und den jeweiligen Status verfolgen kann.“

Die Software-as-a-Service Cloud-Plattform epilot ist das digitale Fundament für die Skalierung von

Vertriebs-, Netz- und Implementierungsprozessen im Rahmen der Energiewende. epilot bringt mehr

Transparenz für Lösungsanbieter, Energieversorger, Netzbetreiber sowie ihre Partner, B2C- und

B2B-Kunden. Mehr als 150 Enterprise-Kunden unterstützt das Kölner Tech-Unternehmen mit

modernen Kundenerlebnissen und effizientem Kollaborationsmanagement: An der

Kundenschnittstelle werden mit epilot Anfragen digital aufgenommen oder Produkte und Services

online verkauft. Das Management und die Implementierung der eingehenden Anfragen erfolgen

mithilfe einer transparenten 360°-Sicht und eines automatisierten Workflow-Managements in

Zusammenarbeit mit Partnern. Über ein modernes Kundenportal werden Kundenpotenziale

ausgebaut. Weitere Informationen: www.epilot.cloud

