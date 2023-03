Video-Telematik von Surfsight nun im Geotab Marketplace erhältlich

Um Kundinnen und Kunden ein optimiertes und einheitliches Erlebnis zu bieten, wird Geotab fortlaufend technischen Support für das Surfsight-Angebot sowie zusätzliche Lösungen von Drittanbietern bereitstellen, die dem Programm beitreten.

Die Lytx Surfsight AI-12 Dashcam wurde speziell entwickelt, um die Sicherheit von Fuhrparks durch Aufzeichnung, Machine Vision (MV) und künstliche Intelligenz zu verbessern. Dieses neue Angebot ist das erste in Europa, das im Rahmen des neuen Order-Now-Programms von Geotab erhältlich ist, welches es Kundinnen und Kunden ermöglicht, ihre Geotab-Lösung mit wenigen Klicks nahtlos zu erweitern.

Lytx erfasst jeden Monat 3 Milliarden Fahrkilometer und täglich rund 364.000 riskante Fahrereignisse. Dadurch ergibt sich eine qualitativ hochwertige und fundierte Datenbank, die genaue Analysen ermöglichen soll.

Damian Penney, Vice President EMEA bei Lytx, sagt: “Der Vorteil von Order Now ist, dass es unglaublich einfach ist, Aufträge im System aufzugeben und anzunehmen. Wir erleichtern die Integration von Video- und Telematikdaten, sodass unsere Kunden ihre bestehenden Investitionen in die Geotab-Plattform optimal nutzen können. Das erleichtert es Partnern, unsere KI-Lösungen nahtlos in die Plattform von Geotab zu integrieren und sie so vielen Flottenkunden wie möglich in kürzester Zeit anzubieten. Mit Geotab bieten wir die neuesten integrierten KI-Kameralösungen für den modernen Fuhrparkbedarf in Europa — dank Order Now wird dieser Prozess nun noch einfacher.

Die von Lytx betriebene intelligente Dashcam Surfsight lässt sich nahtlos in die Telematikplattform von Geotab integrieren und bietet Flottenmanager:innen Zugang zu einer robusten Lösung, die durch eine Kombination aus MV+AI, Sensoren und Live-Video-Streaming zu mehr Sicherheit und Schutz der Fahrer:innen in der Fahrerkabine beiträgt. Die Surfsight AI-12 bietet mehr als eine einfache Dashcam, mit Erkennung von abgelenkten Fahrer:innen, audiovisuellen Warnungen und der Möglichkeit, zusätzliche Kameras anzuschließen…………………. Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/video-telematik-von-surfsight-nun-im-geotab-marketplace-erh%C3%A4ltlich