Vertragshilfe24 – Ex-Vorstand warnt Lebensversicherungsbesitzer.

Sven Enger ist ehemaliger Versicherungsvorstand und erklärt, wieso Besitzer einer Lebensversicherung jetzt die Rückabwicklung prüfen sollten.

Lebensversicherungen sind zur Altersvorsorge nicht mehr geeignet, das sagt Sven Enger, ehemaliger Vorstand von vier Versicherungsunternehmen. Umso ernster sollte man seine Warnungen nehmen, denn sie sind das Ergebnis seiner Insidersicht. Sven Engers Kritik basiert auf dem grundlegenden Verständnis unseres Altersvorsorgesystems.

Vom Grundsatz her ist die gesetzliche Rentenversicherung ein Umlagesystem, das nur problemlos funktionieren kann, wenn es mehr Einzahler als Rentenbezieher gibt. Die Entwicklung der Demografie in Deutschland läuft jedoch genau in die entgegengesetzte Richtung, sodass man sich auf die Auszahlungen aus der gesetzlichen Rente allein nicht mehr verlassen kann. Kein Wunder also, dass in den letzten zwei Jahrzehnten von der Politik, den Versicherungen und den Medien stets betont wurde, wie wichtig eine private Vorsorge ist. Ein Appell, dem viele gefolgt sind, beispielsweise, indem sie eine Lebensversicherung abgeschlossen haben.

Doch nun droht die nächste Schwierigkeit: Entgegen der Versprechen der Anbieter, sind Lebensversicherungen keinesfalls sicher und sie zahlen zudem weit weniger aus als versprochen wurde. Statt Sicherheit zu bieten, haben die Anbieter von Lebensversicherungen somit dafür gesorgt, dass das Risiko der Altersarmut sogar steigt. Die Zusammenhänge erläutert Sven Enger in einem Video des Verbraucherportals Vertragshilfe24:

Vertragshilfe24: Rückabwicklung der Lebensversicherung rettet Geld.

Nun ist es nicht damit getan, das Risiko zu kennen. Man benötigt als Betroffener eine gute Lösung, um sein Geld zu retten. Für viele Verbraucher wird das zum Problem, denn die naheliegenden Optionen, Kündigung oder Verkauf des Vertrages, sind kostspielig und man verliert alle Ansprüche, die über den Rückkaufswert des Vertrages hinausgehen.

In den meisten Fällen ist die Rückabwicklung der Lebensversicherung wesentlich sinnvoller. Durch sie erhält man nicht nur den maximalen Rückkaufswert, sondern kann auch weitere Ansprüche durchsetzen. Mit dem so geretteten Geld kann man dann in eine Altersvorsorge investieren, die tatsächlich hält, was sie verspricht. Betroffene Verbraucher sollten in einem ersten Schritt prüfen, ob ihr Vertrag rückabgewickelt werden kann. Zum Beispiel mit dem kostenlosen Vertragsrechner der Vertragshilfe24:

Vertragshilfe24 ist ein einzigartiges Onlineportal im deutschsprachigen Raum, das Besitzern von unrentablen Renten- und Lebensversicherungsverträgen die Möglichkeit gibt, diese zu optimalen Konditionen und mit dem geringsten Aufwand rückabzuwickeln.

Firmenkontakt

Konzeptional GmbH

Liane Kirchenstein

Ruessenstrasse 12

6340 Baar

0049-180-5512031



http://www.vertragshilfe24.de

Pressekontakt

Fondswissen Beratung

Jürgen Braatz

Baumeisterstrasse 2

20099 Hamburg

+491725113430



http://www.prbraatz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.