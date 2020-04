Vermietungsstart für 123 Wohn- und 9 Gewerbeeinheiten im Leipziger „KONSTANTINUM“

Im Herzen Leipzigs, direkt an der Grenze zum Zentrum-Ost, wird zu Ende 2020 das eindrucksvolle Neubauprojekt „KONSTANTINUM“ fertiggestellt. Der hochwertige Neubau bietet für seine Bewohner Zentrumsnähe und perfekte Infrastruktur in einer der renommiertesten Nachbarschaften Leipzigs.

Vermietungsstart für 123 Wohnungen

Neben 123 Wohneinheiten, welche ab dem 20.04.2020 besichtigt werden können, verfügt das „KONSTANTINUM“ auch über neun Büro- und Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtfläche von über 1.380 Quadratmetern.

Die im Objekt entstehenden Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen verfügen über eine hochwertige und moderne Ausstattung sowie durchdachte Grundrisse. Die künftigen Mieter können sich an Ausstattungshighlights wie beispielsweise Parkettboden mit Fußbodenheizung, bodentiefen Fenstern mit Dreifachverglasung sowie Balkonen oder Terrassen erfreuen. Durch die Barrierefreiheit der gesamten Anlage eignen sich die Wohnungen für ein breites Mieterklientel jeglicher Altersstruktur. Das circa 1.000 Quadratmeter große Dach der Tiefgarage im Innenhof des Gebäudes wird unter Nutzung des anfallenden Regenwassers begrünt – eine Oase für alle Mieter.

KONSTANTINUM liegt im Herzen von Leipzig

Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich an der Ecke Kohlgartenstraße / Konstantinstraße und genießt durch seine direkte Lage an der Grenze zum Zentrum-Ost dessen Standortvorteile. Infrastrukturell ist der Stadtteil mit Bus und Straßenbahn, Hauptverkehrs- und Bundesstraßen sowie zahlreichen Radwegen sehr gut ausgebaut. Zu Fuß ist die Innenstadt in wenigen Minuten zu erreichen.

Bauherr ist die PG Konstantinum GmbH & Co. KG (WEP-Gruppe) und Käufer die BMO Real Estate Partners Deutschland.

Die Leipziger Immobilienfirma PISA IMMOBILIEN übernimmt die Vermietung der Wohnungen exklusiv. Die Mitarbeiter stehen Mietinteressenten gern beratend und zur Vereinbarung individueller Besichtigungstermine unter 0341 – 91 35 80 oder info@pisa-immobilien.de zur Verfügung.

Ausführliche Informationen zum „KONSTANTINUM“ unter www.konstantinum.de und www.pisa-immobilien.de.