Verbatim erweitert sein Angebot an tragbaren Monitoren

Neue Modelle mit Touch-Funktion, Powerbank und Dual-Screen

Eschborn, 14.10.2025 – Verbatim, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen und Technologiezubehör, präsentiert neue tragbare Monitore. Zu den Highlights zählen zwei Touchscreen-Geräte mit integrierter Powerbank sowie ein kompakter Dual-Screen-Monitor. Die neuen Modelle eignen sich für professionelle Anwender, Gamer und Content Creator und festigen Verbatims Position im wachsenden Markt für mobile Displays.

Doppeltes Display für Multitasking und Produktivität

Der Verbatim Portable 15.6“ Dual Monitor Full HD Essentials kombiniert zwei vertikal angeordnete 15,6-Zoll-Full-HD-IPS-Displays in einem Gehäuse. Diese unterstützen HDR und stellen bis zu 16,7 Millionen Farben dar. Dank VESA-Halterungskompatibilität, integrierten Lautsprech­ern und dem handlichen, reisefreundlichen Format eignet sich das Modell perfekt für mobile Arbeitsumgebungen mit erhöhtem Multitasking-Bedarf.

Touchscreen und Power Bank für mobiles Arbeiten ohne direkte Stromversorgung

Der 14“ Portable Touchscreen Monitor LIGHT mit Power Bank verfügt über Full-HD-Auflösung (1920 × 1080), ein IPS-Panel sowie HDR-Unterstützung und stellt bis zu 16,7 Millionen Farben dar. Eine abnehmbare 5000-mAh-Magnet-Powerbank ermög­licht den Betrieb auch ohne direkte Stromversorgung und kann zusätzlich Smartphones oder Spiele­konsolen mit Energie versorgen. Das Gerät verfügt über 10-Punkt-Multitouch, integrierte Lautsprecher, einen 3,5-mm-Audioanschluss und ein leichtes Kunststoffgehäuse für mühelosen Transport.

Erweiterte Bildschirmfläche und Aluminium-Gehäuse – für alle, die noch mehr wollen

Der 13.3“ große Touchscreen Monitor mit Power Bank verfügt über eine WUXGA-Auflösung (1920 x 1200) und erweitert damit die nutzbare Bildschirmfläche gegenüber Full HD. Ein IPS-Panel, HDR-Unterstützung und 16,7 Millionen darstellbare Farben sorgen für eine hohe Bildqualität und Farbtreue. Wie das 14-Zoll-Modell enthält auch diese Version eine abnehmbare 5000-mAh-Magnet-Powerbank. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium. Integrierte Lautsprecher und ein 3,5-mm-Audioanschluss machen das Gerät ideal für Kreativprofis und Power-User.

Erweiterung der bestehenden Reihe

Neben den Highlight-Produkten ergänzen weitere LIGHT-Modelle das Portfolio, darunter zwei Touchscreen-Monitore mit 15.6″ bzw. 14″ und Full-HD-Auflösung, IPS-Panels, Multitouch-Funktion, HDR, USB-C- und HDMI-Anschlüssen, integriertem Lautsprecher und Neoprenhülle. Für Nutzer, die keine Touch-Funktion benötigen, ist das 15,6-Zoll-Full-HD-Modell mit IPS-Technologie, HDR, internen Lautsprechern und Schutzhülle eine schlanke und leichte Lösung für mobiles Arbeiten, Reisen und Multimedia.

Foto- und Video-Download:

https://cloud.profil-pr.com/index.php/s/ozNFKWcwakZCLYf

Über Verbatim

Die weltweit anerkannten Produkte von Verbatim werden in mehr als 120 Ländern verkauft. Die Produktpalette umfasst optische Speichermedien, USB-Flash-Laufwerke, Speicherkarten, Festplatten, Solid-State-Laufwerke (SSDs), Mobil- und Desktop-Zubehör, Gaming-Zubehör und 3D-Druck-Filamente. Verbatim gehört zu CMC Magnetics, einem taiwanesischen Unternehmen und dem weltweit größten Hersteller von optischen Medien.

Die regionalen Hauptsitze von Verbatim sind: Verbatim Americas – Charlotte, Nordamerika; Verbatim Asia Pacific – Melbourne, Australien; Verbatim EUMEA – Eschborn, Deutschland; Australien; Verbatim Japan – Tokio, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.verbatim.com