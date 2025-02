Verbatim erweitert Portfolio um Hochleistungskabel und Mini-GaN-Ladegeräte

Kompakte GaN-Ladegeräte

Das erweiterte Zubehör-Portfolio umfasst auch eine Auswahl kompakter Multiport- Ladegeräte mit Galliumnitrat-(GaN-) Technologie, die für ein effizientes Laden mit hoher Leistung bei geringer Wärmeentwicklung sorgt. Mit einer Leistung von bis zu 165 Watt und bis zu vier Anschlüssen ermöglichen sie das gleichzeitige Laden von Laptops, Tablets und Smartphones auch unterwegs. Sie unterstützen USB Power Delivery 3.0 und Quick Charge 3.0 für ultraschnelles Laden und sind mit austauschbaren EU- und UK-Steckern ausgestattet.

Der ideale Reisebegleiter ist das neue 65-Watt-GaN-Wandladegerät mit integriertem Kabel von Verbatim. Es kombiniert einen USB-C (PD 3.0) und einen USB-A (QC 3.0) Anschluss mit einem 80 cm langen einziehbaren USB-C Kabel, so dass auf Reisen keine zusätzlichen Kabel mehr benötigt werden. Mit dem GaN-Ladegerät können bis zu drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden, ein Display zeigt den Stromverbrauch aller Anschlüsse in Echtzeit an. Erhältlich zum UVP von 44,99 €.

Clive Alberts, Global CEO von Verbatim, betont: „Mit der Erweiterung des Zubehör- Portfolios unterstreichen wir unseren Fokus auf diesen Bereich und reagieren auf die steigenden Anforderungen unserer Kunden. Die neuen Hochleistungskabel und Ladegeräte bieten zuverlässige, funktionale Lösungen in stilvollen Designs für den modernen Alltag.“

Die neuen Produkte sind ab sofort im Fachhandel erhältlich.

