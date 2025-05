VDV Benefit: Expansion durch Zusammenarbeit mit Création de Hanninger

Durch die strategische Zusammenarbeit mit Création de Hanninger plant VDV Benefit eine signifikante Expansion seiner Produktpalette. Diese exklusive Partnerschaft wird nicht nur das Angebot erweitern, sondern auch die Markenbekanntheit steigern. Innovative Eventartikel und gezielte Marketingkonzepte stehen im Fokus der Kooperation.Neue Partnerschaft bringt emotionale Eventartikel in den Handel

Hattingen, 20. Mai 2025: VDV Benefit und das Traditionsunternehmen Création de Hanninger starten eine exklusive Vertriebskooperation und eröffnen damit ein neues Kapitel im Bereich kreativer Event- und Partyartikel. Ziel ist es, Hanningers hochwertige Kontaktlinsen gezielt im deutschen und nordischen Markt zu positionieren.

Création de Hanninger, mit Sitz in Heppenheim und seit 1932 aktiv, hat sich als Spezialist für ausgefallene Eventartikel etabliert. Ihr Sortiment umfasst farbige Kontaktlinsen, außer-gewöhnliche Masken, professionelles Halloween- und Karneval-Make-up sowie stilvolles Zubehör für besondere Anlässe. Das Familienunternehmen gilt als Impulsgeber im saisonalen Eventbereich – national wie international.

Mit der exklusiven Vertriebsübernahme durch VDV Benefit vereinen sich zwei perfekt harmonierende Partner. „Wir erweitern unser Portfolio um ein starkes, emotionales Produktsegment, das für saisonale Anlässe wie Halloween und Karneval hohe Relevanz hat. Das schafft neue Anreize am Point of Sale und bereichert unser Sortiment an trendigen Eventartikeln“, erklärt Markus Dittmann, Sales & Licensing Manager bei VDV Benefit.

Die Kooperation vereint thematische Synergien mit strategischem Mehrwert und bietet beiden Unternehmen Vorteile. Sie profitieren von erweitertem Marktpotenzial, stärkeren Verkaufsargumenten und effizienteren Vermarktungschancen. Die farbigen Kontaktlinsen ergänzen die Produktpalette von VDV Benefit ideal, schärfen ihr Markenprofil und bieten ein großes Cross-Selling-Potenzial. Für Création de Hanninger bedeutet die Zusammenarbeit Zugang zu neuen Vertriebskanälen und VDV Benefits Netzwerk.

Frank und Klaus Hanninger, Geschäftsführer und Brüder, sind begeistert: „VDV Benefit ist ein dynamischer Partner mit hoher Marktpenetration. Wir freuen uns darauf, unsere innovativen Produkte gemeinsam noch sichtbarer zu machen und neue Zielgruppen zu erreichen.“

Die Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein im strategischen Ausbau des Produktportfolios von VDV Benefit und stärkt gleichzeitig die Position beider Unternehmen als innovative Impulsgeber im wachstumsstarken Eventsegment.

