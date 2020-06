“Unsere Gäste wollen essen und genießen – keine Papierlisten ausfüllen und Angst um ihre Daten haben.”

Münchner Unternehmen bietet datenschutzkonforme, digitale Lösung für die Registrierungspflicht der Gäste-Kontaktdaten. Ohne App-Download. Für Restaurants, Vereine und Sportclubs.

München, 18. Juni 2020 – Sebastian Wolf, Besitzer des Restaurants “Der Wolfsbarsch” in Vaterstetten: “Jeden Tag Listen ausdrucken, stapelweise Papier in Ordner heften. Wir sind ins letzte Jahrhundert gerutscht.” Eigentlich möchte er Gäste mit leckeren Fisch-Gerichten verwöhnen. Aber: Seit der Wiedereröffnung vor drei Wochen frisst die Corona-Bürokratie Zeit und Nerven. Zur Nachverfolgung von möglichen Infektions-Ketten müssen die Daten der Gäste registriert werden. Ein überaus mühevoller Vorgang.

Josef Gemeri, Experte für digitales Besuchermanagement und Gründer und Geschäftsführer der Firma EnterSmart, weiß, dass diese gigantische Logistik Millionen von Betrieben vor große Herausforderungen stellt. Er hat eine digitale Lösung entwickelt, die diese Probleme per Click verschwinden lässt.

Josef Gemeri: “Es funktioniert einfach und vor allem gemäß den DSGVO-Bestimmungen. Nach vier Wochen werden die erhobenen Daten automatisch gelöscht: auf dem Restauranttisch, im Vereins-Empfangsbereich oder auf der Club-Theke liegt ein QR-Code aus. Mit jedem handelsüblichen Handy können die Restaurantgäste oder die Vereinsmitglieder diesen QR-Code scannen. Automatisch öffnet sich ein Formular für die Eingabe der entsprechenden Daten. Die Datenschutzerklärung ist natürlich genauso vorhanden wie die Möglichkeit diese per Unterschrift auf dem eigenen Handy zu bestätigen. Absenden. Fertig. Die Daten werden automatisch und ausschließlich an die Restaurant- bzw. Vereins-Registrierung gesendet. Der Besucher checkt sich ein und aus.”

Seit zwei Wochen können Sebastian Wolf und sein Team sich wieder auf ihre Gäste konzentrieren. Er hat das neue digitale Gäste-Management im Einsatz. Sebastian Wolf: “Seit dem wir WELCOME | Restaurant installiert haben, läuft es deutlich entspannter und der Datenschutz wird auch noch gewahrt.”

Über die EnterSmart GmbH:

Neu:

ENTER & WELCOME – Kontaktdatenerfassung Mitglieder und Gäste für alle Bereiche

Restaurants. Vereine. Sportclubs. Und für Ihre Anforderung.

Ohne App-Download.

Digital. DSGVO-konform. Sicher.

Auch in Zeiten von Corona.

Cloud-Lösungen für Besuchermanagement, Eventmanagement, Konzernsicherheit, Geländemanagement, Raummanagement und LKW Management.

Die EnterSmart GmbH ist ein Software Unternehmen mit Stammsitz in München.

Die eigenentwickelte Cloud-Lösung WELCOME ist eine Software mit modernsten Techniken und effektivsten Funktionen. WELCOME ist bei zahlreichen namhaften Firmen im Einsatz.

WELCOME modernisiert das Besuchermanagement und gewährleistet die Unternehmenssicherheit.

Geschäftsführer der EnterSmart GmbH sind Josef Gemeri (CEO) und

Andre Grüneboom (CFO).

