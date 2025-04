Unikat-Alarm in Neon-Gelb: Feuerwear kündigt die Lightline 2025 an

Nur am 14. Mai im Feuerwear-Onlineshop erhältlich!

Köln im April 2025 – Die neue Auflage der exklusiven Lightline Limited Edition geht an den Start – und das nur für einen einzigen Tag. Die besondere Kollektion aus neon-gelbem, recyceltem Feuerwehrschlauch verbindet nachhaltiges Design mit maximaler Sichtbarkeit. Jedes Stück ist ein echtes Unikat mit Geschichte und setzt ein modisches Statement für Umweltbewusstsein und Individualität. Der Lightline Day in diesem Jahr ist der 14. Mai. Feuerwear richtet für den Tag vier Verkaufsstarts ein: um 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr und 17 Uhr. So hat jeder eine Chance auf sein besonderes Wunschunikat. Neben dem Bestseller-Rucksack Edgar werden die brandneue Moonbag Ori sowie Crossbody Bag Oscar die Produkthighlights der Lightline 2025 auf www.feuerwear.de/lightline sein.

Der markante, neongelbe Feuerwehrschlauch ist noch relativ neu im Einsatz und wird daher bislang nur in kleinen Mengen ausgemustert. Für die Lightline bedeutet das: ein stark begrenzter Vorrat an Ausgangsmaterial – und entsprechend heiß umkämpfte Einzelstücke. Die Nachfrage ist riesig, der Andrang im Onlineshop jedes Jahr aufs Neue enorm.

Erstmals in Neon-Gelb: Ori, Oscar und Edgar

Neben dem neuesten Mannschaftskameraden Moogbag Ori, Crossbody Bag Oscar sowie Rucksack Edgar, sind natürlich auch die beliebten Klassiker mit am Start: Angefangen bei Gürtel Bill und Hipbag Otis über Umhängetasche Walter bis hin zur Fahrradtasche Sam. Nicht zu vergessen die beliebten Portemonnaies wie Fred und Alan. Jedes Unikat zieht im neongelben Design alle Blicke auf sich.

Die Spannung steigt

Das ganze Team bei Feuerwear fiebert dem Start der Limited Edtion in Neon-Gelb entgegen. „Die Lightline-Aktion ist für uns jedes Jahr ein absolutes Highlight. Wir freuen uns immer riesig darauf zu sehen, wie unsere Community auf die Edition reagiert. Die Nachfrage und das Feedback sind für uns ein wichtiger Gradmesser – und es ist jedes Mal spannend, wie schnell die Produkte weg sind,“ freut sich Robert Klüsener, Geschäftsführer bei Feuerwear, auf den Lightline Day. Franziska Rettberg, Leitung Marketing & E-Commerce, verantwortet die visuelle Umsetzung der Edition und ergänzt dazu: „Für die LightLine 2025 haben wir ein neues Designkonzept entwickelt. Es soll den Zeitgeist widerspiegeln – klar, modern und leicht. Die neue visuelle Gestaltung bringt nicht nur Frische ins Spiel, sondern lässt die leuchtenden Produkte noch stärker wirken. Unser Ziel war es, die Einzigartigkeit jedes Produkts optimal zur Geltung zu bringen.“

Save the Date

Der Startschuss fällt am 14. Mai – dann geht die Lightline 2025 exklusiv im Onlineshop www.feuerwear.de/lightline über vier Verkaufsstarts am Tag verteilt raus. Wer sich eines der begehrten Unikate in Neon-Gelb sichern möchte, sollte schnell sein – der Run auf die streng limitierte Sonderedition ist garantiert.

Über Feuerwear:

Im Jahr 2005 gegründet, führen die Brüder Robert und Martin Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO 2 -Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Zudem bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate sind in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften erhältlich, auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Händler ist hier zu finden: www.feuerwear.de/im-laden-kaufen.

Weitere Informationen können unter www.feuerwear.de und www.facebook.com/feuerwear sowie www.instagram.com/feuerwear abgerufen werden.

