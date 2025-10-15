Unheimliche Gerichte und Erzählungen

Halloween ist die Zeit, wenn kleine Geister, Hexen, Vampire und andere gruselige Figuren draußen umherstreifen und die Straßen unsicher machen. All dies geschieht in der Nacht zwischen dem 31. Oktober und dem 1. November. Und wie Sie wissen, ist eine Halloweenparty ohne schaurige Speisen und Geschichten nicht komplett.

Buchtipp: Happy Halloween – Kulinarischer und literarischer Gruselspaß

Mit den Rezepten aus diesem Buch wird Ihre Halloweenparty ein schaurig-schönes Erlebnis.

Die Gerichte hören sich furchteinflößend an, so wie es sich zu Halloween gehört – aber keine Angst, sie schmecken zum Gruseln lecker und schrecklich gut.

Und als besonderes Bonbon gibt es einige Gruselgeschichten sowie Bastelideen. Eine Anleitung, wie man selbst eine Kürbisfratze schnitzen kann, fehlt natürlich auch nicht. Und gelacht werden darf ebenfalls! So steht einer tollen Halloweenparty wirklich nichts mehr im Wege.

Happy Halloween!

Zum Buch geht es hier:

https://www.bod.de/buchshop/happy-halloween-kulinarischer-und-literarischer-gruselspass-britta-kummer-9783757826864

Produktinformation:

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (14. Juli 2023)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:‎ 112 Seiten

ISBN-10:‎ 3757826868

ISBN-13:‎ 978-3757826864

Auch als E-Book erhältlich!

Rezepte:

Möhren-Glubscher, Monster-Augen, Larven-Quark, Lucifer-Salat, Blutsalat, Blutsauger-Suppe, Feurige Blutsuppe, Knusprige Kürbisgesichter, Monster-Bällchen, Augäpfel, Halloween-Kartoffeln, Wurst-Mumien, Fledermausflügel, Blutige Finger, Grünspan-Omelett, Totenköpfe, Wurm-Frikadellen, Bluthirn, Spinnen-Würstchen, Glubschaugen, Würmer-Glibber, Spinnen-Pudding, Wurm-Erde, Ungeheuer, Kakerlakensnack, Gruselbretzel, Spinnen-Cräcker, Glubschis, Blutpopcorn, Kürbis-Mandarinen, Blutraupe, Vampir Cocktail, Würmer-Blubber, Schwarze Hexe, Blutkonserve, Hexen-Shake, Warmer Krötenschleim, Kürbis-Suppe, Kürbis-Orangen-Suppe, Kürbis-Auflauf, Kürbis-Pizza, Kürbis-Ketchup, Kürbis-Aufstrich, Apfel-Kürbis-Marmelade, Kürbis-Bratling, Kürbis-Punsch, Kürbis-Dessert, Kürbis-Zimt-Muffins

Geschichten:

Ich habe dich erwartet

Der Fluch

Der alte Friedhof

Das Halloweenhaus

Mehr über die Autorinnen unter:

https://brittasbuecher.jimdofree.com/

https://christineerdic.jimdofree.com/

https://literatur-reisetipps.blogspot.com/