UITP-Kongress: ZF stellt neue Technologien für die Busindustrie vor

ZF stellt auf dem UITP-Kongress seine neuesten technologischen Entwicklungen für die Busindustrie vor. So zeigt das Unternehmen, wie es in der Transformation hin zu emissionsfreien, effizienten und intelligenten Bustechnologien unterstützt. Zum ausgestellten Portfolio gehören die nächste Generation der elektrischen Zentral- und Achsantriebe, ein neuer Luftkompressor, intelligente ADAS-Sicherheitslösungen, Lösungen aus dem Bereich des automatisierten Fahrens sowie digitale Flottenmanagementsysteme. Der UITP-Kongress findet vom 15. bis 18. Juni in Hamburg statt.