Überernährung bringt mehr Menschen um als Unterernährung!

Nichts in der Welt schadet mehr als vier Lebensmittel. Diese sind Weizen, Milch, Salz und vor allem Zucker. Sie sind die erste Hauptursache von vielen chronischen Krankheiten mit Todesfolge. Diese Lebensmittel töten mehr Menschen als Unterernährung!

Die Menschen in der westlichen Gesellschaft werden zwar älter, aber nicht gesünder.

Wir hören immer, dass die Wissenschaft es geschafft hat, Menschen länger leben zu lassen. Ich stelle mir dabei folgende Fragen: Ist es notwendig und lebenswürdig, 90 Jahre lang zu leben? Dabei aber die letzten 25 Jahre nur dank vieler Medikamente am Leben erhalten zu werden? Oder sogar abhängig von Maschinen zu sein? An Alzheimer, Demenz oder Krebs leiden sehr viele ältere Menschen. Vor allem in den westlichen Ländern. Diese Krankheiten vermindern die Lebensqualität drastisch.

Heutzutage gibt es mehr übergewichtige und überernährte Menschen auf der Welt als unterernährte. Es gibt mehr Menschen, die aufgrund ihrer Ernährung leiden und sterben. Als solche, die gar nichts zu essen haben. Zivilisationskrankheiten nehmen weltweit dramatisch zu (wie z.B. Krebs, Insulinresistenz sowie Bluthochdruck). Und auch immer häufiger psychische Krankheiten wie Depression und sogar Schizophrenie. All das sind Krankheiten, die von Menschen gemacht sind. Zumindest sind diese stark durch die Industrialisierung und Denaturierung der Ernährung gefördert worden.

Die Folgen der Überernährung für unseren Körper

Über 38 Millionen Menschen starben 2012 weltweit an den Folgen schlechter und falscher Ernährung. Rund 16 Millionen von ihnen waren jünger als 70 Jahre. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation der UNO) warnte 2015 vor einer „langsam fortschreitenden Katastrophe für die öffentliche Gesundheit.“

Die Autorin dieses WHO-Berichts über Prävention und Umgang mit chronischen Erkrankungen ist Shanthi Mendis. Sie vertritt die Meinung, falsche und schlechte Ernährung ist eine „weitaus größere Bedrohung der Volksgesundheit als jede andere der Menschheit bekannte Epidemie.“ Wer hätte es gedacht? Zum Vergleich: Ca. 9.000.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen der Unterernährung. Die Überernährung kostet fast drei Mal so viele Leben. Schon 2003 warnte die WHO, dass falsche Ernährung bald Todesursache Nummer Eins in der Welt sein würde. Bereits damals hieß es: Zucker, Salz und gesättigte Fettsäuren könnten bereits im Jahr 2020 für drei Viertel aller Todesfälle weltweit verantwortlich sein werden. Wenn die Menschen ihre Ernährung nicht umstellen. Heute ist es wahr geworden.

Weder Aids, noch Unterernährung oder Kriege sind kurzfristig für unsere Lebensspanne die Hauptbedrohung für die Menschheit. Auch nicht die Atombombe oder der Terrorismus. Sondern das, was wir lieben und essen: Lebensmittel – und dabei vor allem Weizen, Zucker, Milch und Salz.

Ist Überernährung in Deutschland in Thema?

„Deutschland ist ein tödliches Schlaraffenland. Für zwei Drittel aller Todesfälle in Deutschland ist eine ungesunde Ernährung mitverantwortlich.“ So titelte 2011 die Zeitung Die Welt in ihrer Online-Version. Es ist weiter zu lesen: „Von den jährlich etwa 850.000 Todesfällen im Bundesgebiet gehen mehr als 550.000 zumindest teilweise auf das Konto der Ernährung.“

Fettleibigkeit, Diabetes, Alzheimer, Krebs sowie Herzerkrankungen und andere chronische Zivilisationskrankheiten sind unsere wahren Gegner im Kampf. Dem Kampf um ein glückliches Leben. Auch wenn durch gut durchdachte Marketingstrategien und Öffentlichkeitsarbeit der Industrie und der Politik – verlockt durch Milliardengewinne – viele Menschen immer noch glauben, dass der Tod in der Armut liegt und man deswegen

mehr Angst vor Aids als vor Zucker hat,

beziehungsweise vor Zucker gar keine Angst hat,

obwohl Zucker mehr Menschen tötet als Aids.

Wie verrückt?

Es gibt Tatsachen, die wir alle kennen oder ahnen, aber nicht wahrhaben wollen. Um es nicht so schwer zu haben, Entscheidungen zu treffen, die unsere „Sünden“ gefährden könnten. Von dieser Heuchelei, die die ganze Gesellschaft betrifft, profitieren einige multinationale Unternehmen. Sie verfolgen andere Interessen und tun alles , damit wir blind, ignorant und verdrängend bleiben.

Lebensmittel-Epidemien als Grund für die Überernährung

Milch, Weizen, Zucker und Salz sind die schlimmsten Epidemien und eine große Gefahr für die Menschheit.

Menschen engagieren sich zu Recht immer mehr gegen die globale Erwärmung, Atomwaffen, Aufrüstung und Unterernährung, die längerfristig die Menschheit bedrohen. Aber die kurzfristig wirkende und unmittelbare Bedrohung durch gefährlichste Nahrungsmittelmanipulation erkennen sie nich