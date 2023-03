UCC on the Road: STARFACE geht von März bis Juli 2023 mit Partnern und Support-Experten auf Roadshow in DACH

Roadshow bringt die neue STARFACE 8 zu Channelpartnern in der DACH-Region / STARFACE Support löst an ausgewählten Standorten knifflige Support-Cases / Stopps in Wien, Köln, Essen, Hamburg, Berlin, Nürnberg, München, Luzern und Karlsruhe

Karlsruhe, 15. Februar 2023. STARFACE geht von März bis Juli 2023 auf Roadshow und präsentiert Fachhandelspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter anderem die neue STARFACE 8 sowie die neue STARFACE App für Windows. Die Tour macht in Wien (16.03.), Köln (22.03.), Essen (28.03.), Hamburg (29.03.), Berlin (25.04.), Nürnberg (03.05.), München (09.05.), Luzern (16.05.) und Karlsruhe (04.07.) Station.

Begleitet wird der UCC-Hersteller vom renommierten Vertriebs-Coach Jürgen Dagutat, der über moderne Sales-Strategien informiert, sowie von den Technologiepartnern snom, Gigaset, aurenz, estos, Telecom Behnke und Securepoint. Ebenfalls mit auf Tour ist der STARFACE Support, der den Partnern in ausgewählten Städten (Köln, Hamburg, Berlin, München, Karlsruhe) einen Blick „unter die Haube“ der Anlage bietet und für Rückfragen zu kniffligen offenen Support-Cases zur Verfügung steht.

„Wir sind wieder auf Tour – und das mit mehr Stationen, mehr Partnern und mehr Programm als je zuvor“, sagt Florian Buzin, Geschäftsführer der STARFACE GmbH. „Besonders gespannt sind wir natürlich darauf, was unsere Partner zur neuen STARFACE 8 und unserer neuen Windows-App sagen werden – immerhin ist das unser Flaggschiff, das für uns in den kommenden Jahren im Mittelpunkt stehen wird. Wir freuen uns aber auch sehr darauf, unsere Community bei den Support-Workshops zu begrüßen – und mit den Gästen über ihre konkreten Projekte und Pain Points zu sprechen.“

Die Roadshow-Termine beginnen jeweils um 13.00 Uhr und enden gegen 18.00 Uhr, die Workshops finden von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. Die Teilnahme an der Roadshow und den Workshops ist für STARFACE-Partner kostenfrei. Interessierte können sich für die Roadshow unter https://starface.com/ueber-uns/events/ anmelden.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SF Technologies Holding GmbH mit Sitz in München. Ebenfalls zur SF Gruppe gehören die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München.

