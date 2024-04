Wilmington, 15.04.2024 – Mit einer Auszeichnung würdigte das Magazine BRAVE FOR THE JOB® die besonderen dazu auch einmaligen Leistungen des TTPCG DATING SERVICES®. Die Auszeichnung Company of the Year in Arizona wurde David McCandless President der Taylor Group Inc. im Rahmen einer Feierstunde in Phoenix verliehen.

TTPCG DATING SERVICES® darf stolz auf ständige Auszeichnungen sein

Die jährliche Auszeichnung Company of the Year in Arizona ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende Unternehmen im Staat Arizona und einer der renommiertesten Wirtschaftspreise in den USA. Die Auszeichnung wird jährlich dafür verliehen, dass ein Unternehmen in den Bereichen Kundenservice und Leistungen für Mitarbeiter/Franchisenehmer aussergewöhnlich aufgestellt ist. Wenn sich ein Unternehmen auch noch vorbildlich in Sachen Umweltschutz verhält, wird die Auszeichnung Company of the Year in Arizona in Phoenix verliehen. Es dürfte feststehen, dass vermutlich kein weiteres Unternehmen so viele internationale Auszeichnungen seit der Unternehmensgründung im Jahr 1981 erhalten hat wie TTPCG DATING SERVICES®.

Die Besonderheit des TTPCG DATING SERVICES®

Bereits im Jahr 1999 hat TTPCG DATING SERVICES® die Vorteile der Methoden der klassischen Partnervermittlungen mit den Vorteilen der online Singlebörsen zusammengeführt. Dabei ist es gelungen, die jeweiligen Nachteile klassischer Partnervermittlungen sowie die Nachteile der online Singlebörsen dabei auszugrenzen. Für Mitarbeiter bietet TTPCG DATING SERVICES® Sicherheit und Vorteile, wie es nicht besser geht. Das Gleiche gilt für den Vertrieb, welcher in den Händen ausgesuchter Franchisenehmer liegt. Im Bereich Franchising führte TTPCG DATING SERVICES® Vorteile, die Angestellte haben, mit den Vorteilen Selbständiger zusammen und liess auch hier die spezifischen Nachteile aussen vor.

TTPCG DATING SERVICES® und der Umweltschutz

In einer Welt, die sich zunehmend der ökologischen und sozialen Herausforderungen bewusst wird, ist Nachhaltigkeit für ein Unternehmen zu einem entscheidenden Faktor für den langfristigen Erfolg geworden. Wer von der Auswahl aus Millionen Partnersuchender spricht, meint eigentlich Daten in Rechenzentren. Das sind ganz reale Orte, also Gebäude mit einer Vielzahl von Computern. Bereits 1995 beginnt TTPCG DATING SERVICES®, aktiv am Umweltschutz zu arbeiten. In den Folgejahren wird die Unternehmensleitung mit vielen Auszeichnungen dafür belohnt. Heute arbeiten Server in den Rechenzentren der TTPCG DATING SERVICES® in Alaska und in Japan mit Strom, welcher nicht aus fossilen Stoffen gewonnen wird. Aus Gründen der Umwelt fahren Mitarbeiter nur E-Autos als Firmenwagen. In Oregon ist ein Löschflugzeug stationiert, welches TTPCG DATING SERVICES® spendete. Mehrfach wurde die Auszeichnung Green Bear in Oregon für den aktiven Umweltschutz der TTPCG DATING SERVICES® verliehen. Der Staat Montana verlieh TTPCG DATING SERVICES® den Award preserve nature.

Das Fazit

Bei der Übergabe der Verleihung der Auszeichnung Company of the Year 2024 in Arizona an David McCandless President der Taylor Group Inc. lobte die Präsidentin des Magazin BRAVE FOR THE JOB® die herausragenden Leistungen und Sicherheiten, welche TTPCG DATING SERVICES® den Nutzern seiner Dienste sowie seinen Mitarbeitern und Franchisenehmern seit vielen Jahren bietet. So sagte Tammy Johnson wörtlich „Ob Kunde, Mitarbeiter oder Franchisenehmer, bei TTPCG DATING SERVICES® sind sie in den besten Händen“.

Sie haben einen Pressebericht der TTPCG Inc., 501 Silverside Road, Suite 105,

Wilmington, DE 19809 gelesen. Der Bericht erschien zuerst © 2024 im Magazine BRAVE FOR THE JOB®.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.