TrueCommerce stellt mitReplenishAI KI-gestützte Demand Planning & Replenishment Solution vor

TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Konnektivitäts-, Integrations- und Omnichannel-Lösungen für Lieferketten und Handelspartner, gab heute die Einführung von ReplenishAI bekannt. Diese branchenweit erste, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Lösung nutzt KI-Algorithmen zur Analyse historischer Umsätze und zur Generierung von Nachfragemuster-Clustern und stattet Unternehmen mit klareren Einblicken in optimale Nachschubstrategien mit beispielloser Genauigkeit aus.

Die Ermittlung von Werbe- oder saisonalen Verkaufsmustern ist ein manueller und sehr zeitaufwändiger Prozess, der manchmal Wochen oder Monate in Anspruch nimmt. ReplenishAI verkürzt diesen Zeitrahmen drastisch auf Stunden, überprüft effizient Zehntausende von Artikeln, identifiziert wichtige Nachfragetrends und prognostiziert, wann Bestandsspitzen auftreten werden. Die KI-gesteuerten Daten sind nahtlos in die VMI-Lösung von TrueCommerce integriert und bieten eine genaue Bedarfsprognose und Nachschuboptimierung. Darüber hinaus werden die Modelle anhand historischer Daten validiert, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die ReplenishAI-Lösung nutzt KI, um das gesamte Produktportfolio eines Unternehmens zu analysieren und Elemente basierend auf ihren einzigartigen Nachfragemustern automatisch in Clustern zu gruppieren. Zu den Hauptmerkmalen der Lösung gehören:

– Datenstandardisierung: Nimmt Bedarfsdaten auf Produktebene im Laufe der Zeit auf und standardisiert sie, um die Konsistenz über verschiedene Maßeinheiten hinweg zu gewährleisten, unabhängig davon, ob das Produkt nach Fall, Palette oder anderen Metriken getrackt wird.

– Bedarfsglättung: Beseitigt störende Datenspitzen und erleichtert die Erstellung verallgemeinerter, umsetzbarer Erkenntnisse zur Auffüllung.

– KI-gestütztes Clustering: Wendet ausgefeilte Algorithmen an, um Produkte basierend auf jährlichen Nachfragetrends in unterschiedliche Profile zu gruppieren und genauere, effizientere Nachschubstrategien zu erschließen.

„Die Förderung von Innovationen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen, ist eine strategische Priorität unseres Teams, und ReplenishAI setzt diese Strategie um“, sagte Lee Kimball, Senior Vice President und General Manager von TrueCommerce für VMI-Lösungen. „Diese KI-gesteuerte Lösung reduziert den manuellen Aufwand und Fehler und optimiert gleichzeitig die Lagerbestände während der gesamten Saison. Mit ReplenishAI wird die Maximierung des Umsatzes und die Minimierung des Restbestands zur Unterstützung der saisonalen und werblichen Nachfrage für unsere Kunden Realität. Wir freuen uns, als erster Anbieter in diesem Bereich führend zu sein und zu demonstrieren, wie fortschrittliche VMI-Technologie noch mehr Effizienz und Wirkung als je zuvor liefern kann.“

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.truecommerce.com/de/vendor-managed-inventory-vmi

Bei TrueCommerce befähigen wir Unternehmen dazu, ihre Lieferkettenleistung zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch eine einzige Verbindung zu unserem leistungsstarken globalen Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI, sie bekommen Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme verbindet.

