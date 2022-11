True Corset bringt auf den Markt Corsages und Korsetts für gutes Aussehen des Körpers

Corsages und Korsetts werden häufig zusammen gekauft, wenn Sie ein Datum verabschieden. Wenn Sie gleichzeitig das Corsage und die Boutonniere bestellen, stimmen Ihre Blumen überein, und es wird zeigen, dass Sie ein Paar sind. Korsetts und Boutonnieres können auch zum Erstellen von Sammelalben Seiten verwendet werden. Sie können diese Zubehör online kaufen.

Farbkoordinierte Corsages und Boutonnieres verbinden Ihr gesamtes Outfit zusammen

Traditionell tragen die Bräute Mutter, Väter der Brautmänner und Groomsmen während der Hochzeitszeremonie Boutonnieres. Die Boutonnieres sollten das Bräute Bouquet und die von den Begleitern getragenen Blumen ergänzen. Farbkoordinierte Boutonnieres sind eine hervorragende Möglichkeit, das gesamte Outfit zusammenzufassen.

Wählen Sie bei der Auswahl einer Boutonniere eine Farbe, die Ihr Outfit ergänzt. Sie können es mit der Farbe Ihrer Datenkrawatte, Weste oder Cummerbund anpassen. Es ist auch schön, ein Corsage in einer komplementären Farbe zu wählen.

Eine farbkoordinierte Boutonniere und Corsage sind Ihr gesamtes Ensemble zusammen. Traditionell waren Boutonnieres und Corsages einfach, aber Sie können jetzt Lust bekommen und Ihre eigene Aussage mit einem lebendigen, auffälligen Blumendesign abgeben. Sie können auch kreativ werden und aus verschiedenen Blumensorten wählen.

Das Corsage ist eine Blume, die Frauen zu besonderen Anlässen getragen haben. Ihr Date wählt es normalerweise basierend auf ihrer Kleidung aus. Wenn Sie sich über die entsprechende Art von Corsage für Ihr Outfit nicht sicher sind, besuchen Sie einen Floristen, um Ratschläge zu erhalten.

Farbkoordinierte Boutonnieres und Corsages zeigen, dass Sie auf Details achten. Eine Boutonniere mit einer rostfarbenen Gartenrose und einer hellrosa Tuberose ist eine großartige Kombination für einen Smoking-Gent. In ähnlicher Weise wird eine Boutonniere mit lila Clematis und einem blauen Boutonniere einen graublauen Anzug ergänzen.

Sie können zum Scrapbooking verwendet werden

Die Verwendung von Korsetts und Corsages für Scrapbooking kann Ihrem Layout ein interessantes Element verleihen. Diese Relikte der Vergangenheit waren einst beliebte Fetische in der Modewelt. Sie haben niemanden vor dem täglichen Grind gerettet, aber sie gaben Frauen ein mysteriöses und verlockendes Bild. Diese Artikel sorgen auch für schöne Scrapbooking -Dekorationen. Hier sind einige Möglichkeiten, Korsetts und Corsages in Ihr Scrapbooking einzubeziehen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre Scrapbooking -Vorräte für das Thema Ihres Projekts geeignet sind. Korsetts und Corsages können mit einem Band oder einem Schnürsenkel leicht auf eine Seite geschnürt werden. Die Spitze kann entweder einfach oder aufwendig sein und mit Blumen oder Bögen verziert werden. Sie können auch dünne Bänder, Stickfaden oder gewachste Kabel verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie keine zu breiten Bänder verwenden, da dies die einfache Wahrnehmung ruiniert.

Verwenden Sie zum Dekorieren der Korsetts ein Band oder Stoff, das eine Farbe lackiert, die den Korsetts entspricht. Sie können Silber, Gold oder Pink verwenden. Sie können auch Blumen ausschneiden und auf das Korsett kleben. Das fertige Korsett sollte über der Falte herausragen.

Vor dem 19. Jahrhundert trugen Männer Blumen in ihren Knopflöchern. An einigen Stellen wird diese Praxis fortgesetzt, aber heute wird das Wort -Tastenloch stattdessen verwendet. In Großbritannien sind Boutonnieres jedoch die französische Version. Das Wort Corsage leitet sich von der gleichen Wurzel wie Korsett ab und stammt aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Danach wurde das Wort Corsage zum Synonym für das Wort Korsett und wurde der Name für ein Damenmieder.

Sie können online gekauft werden

Corsages und Korsetts sind sowohl klassische als auch elegante Hochzeitszubehör. Während traditionelle Corsages etwa 20 bis 50 US -Dollar kosten, sind Boutonnieres günstiger und haben normalerweise nur eine zentrale Blume. Die Preisspanne wird stark von der Art der verwendeten Blüte und der Ornheitsfrequenz des Designs beeinflusst. Bräute, die ein Budget haben, sollten ihren Floristen vorher informieren. Der Florist kann vorgefertigte Designs vorschlagen, die günstiger sind und immer noch wunderschön aussehen.

Korsetts sind in vielen Stilen, Farben und Materialien erhältlich. Viele bestehen aus Leder. Korsetts werden oft von Ledergurten mit Lederkorten begleitet. Ein Lederkorsett kann mit einem Ledercorsage und einem Gorget -Gürtel getragen werden. Bei Nichtgebrauch können Korsetts an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden.

Wenn Sie online einkaufen, können Sie Korsetts finden, die zu Ihrem Körpertyp passen. Korsetts können zur Oberbekleidung oder zur Erstellung einer Sanduhrform verwendet werden. Sie können sogar Korsetts kaufen, die für bestimmte Zwecke ausgelegt sind. Einige Leute tragen mittelalterliche oder Korsett Kleid. Viktorianische Kleider können auch mit Korsetts im mittelalterlichen Stil gekleidet sein.

Ein Handgelenk Corsage ist eine weitere beliebte Option. Diese sind in der Regel leichter zu stecken. Ein Handgelenk Corsage kann aus verschiedenen Blütenarten bestehen.

True Corset – Die Online-Korsett-Experten bieten eine große Auswahl an Stilen, Materialien und Designs für jeden Geschmack und jedes Budget. Mit den beliebtesten Produkten, einschließlich Unterbrust-, Überbrust- und Stahlkorsetts sowie einer Auswahl an Taillentrainingsprodukten, finden Sie in unserem unschlagbaren Sortiment genau das, was Sie suchen. Für Liebhaber der Korsettmode entdecken Sie auch Kleider, Röcke, Dessous und viele andere Accessoires, die den Look komplettieren.

