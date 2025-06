Tresorit launcht mit „Engage“ projektfähige Datenräume

Zürich, 5. Juni 2025 – Tresorit, Datensicherheitsspezialistin der Schweizerischen Post, stellt heute ihre neueste Lösung für Unternehmen vor: Tresorit Engage (Engage).

Tresorit hat Datenräume neu gedacht: Virtuelle Datenräume sind üblicherweise für die einmalige Übertragung sensibler Inhalte konzipiert, beispielsweise in Mergers-&-Acquisitions-Projekten zur Fusion von Unternehmen.

Engage hingegen bietet sichere, digitale Workspaces für Projektmanagement und Dokumentenhandling – als Kunden- und Partnerportale für die langfristige Zusammenarbeit und nicht als kurzfristige Dokumentendrehscheibe.

Engage vereinfacht vertrauliche Zusammenarbeit mit Interessenten, Kunden und Partnern, indem sie in Workspaces das Projektmanagement zentralisiert und den Austausch sensibler Daten erleichtert – innerhalb einer Zero-Knowledge-Plattform mit durchgehender Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Engage wurde insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen in hochregulierten Branchen wie Finanzwesen, Rechtswesen, Gesundheitswesen und IT entwickelt.

Mittels integriertem Taskmanagement können in einzelnen Datenräumen unabhängig voneinander Aufgaben erstellt, Verantwortlichkeiten definiert, Fristen gesetzt und der Projektfortschritt dokumentiert werden.

Über Funktionen zum gebündelten Datei-Upload und eSign können Dokumente, Dateien und Unterschriften eingeholt werden – alles an einem sicheren, zentralen Ort. Das erleichtert das Projektmanagement und das Handling sensibler Dokumente und Dateien gleichermaßen und rückt neben verbesserter Produktivität auch Kontrolle, Datenschutz und Compliance in den Fokus.

Vordefinierte Vorlagen und individuell anpassbare Ordnerstrukturen erlauben die einfache Einrichtung digitaler Workspaces, die den bewährten Prozessen in Projektteams entsprechen. Wiederkehrende Aufgaben werden automatisiert, externe Beteiligte gezielt eingebunden, und die gesamte Zusammenarbeit wird klar und nachvollziehbar gesteuert.

Die Möglichkeit, Datenräume mit dem eigenen Branding zu individualisieren, unterstützt den professionellen Auftritt und verstärkt ein stimmiges Kundenerlebnis – vom ersten Kontakt bis zur finalen Freigabe.

„Tresorit Engage ermöglicht Unternehmen, externe Projekte sicher und effizient zu steuern – durch die Digitalisierung vertraulicher Arbeitsprozesse, ohne Kompromisse bei der Sicherheit“, sagt István Hartung, CEO von Tresorit. „Mit Engage gehen wir über das hinaus, was klassische Datenräume leisten. Dank Ende-zu-Ende-verschlüsselter Lösungen, die gezielt auf die Anforderungen in der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zugeschnitten sind, setzen wir neue Maßstäbe.“

Einfaches Preismodell – kalkulierbar und transparent

Auch das Engage-Preismodell richtet sich nach den Bedürfnissen kleiner und mittelständischer Unternehmen. Denn Anbieter herkömmlicher Datenräume rechnen meist nach kleinteiligen Faktoren wie, hochgeladenen Dokumenten, Anzahl der Datenräume oder sogar transaktionsbasiert (Pay-per-Use) ab. Diese Preismodelle aber sind für die meisten Unternehmen schwer nachzuvollziehen.

Der Preis für Engage richtet sich schlicht nach einem rollenbasierten Nutzermodell – unabhängig von der Anzahl der Datenräume, dem verwendeten Speicherplatz, hochgeladenen Dokumenten oder anderen schwer kalkulierbaren Faktoren.

Die Engage Kern-Funktionen auf einen Blick

Mit nur einem Klick: Sichere Arbeitsbereiche für jeden Kunden und jedes Projekt

Mit Tresorit Engage können Projekte, Aufgaben und Dateien ganz einfach in einem

einzigen, verschlüsselten Workspace erstellt werden. Dank branchenspezifischer Vorlagen lassen sich passende Projektstrukturen im Handumdrehen einrichten und natürlich auch auf individuelle Anforderungen anpassen. Bereits bewährte Workspaces lassen sich duplizieren. So sparen Teams Zeit und sorgen für Konsistenz und Effizienz über mehrere Projekte hinweg.

Integrierter Task-Manager: Koordiniert Teams und steuert Projekte

Tresorit Engage bietet einen integrierten Task-Manager, der alle Beteiligten auf Kurs hält – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Projektanschluss. Mit ihm lassen sich Aufgaben zuweisen, Fristen definieren und Aktivitäten in Echtzeit nachverfolgen. Auch digitale Signaturen oder große Dateimengen lassen sich zentral sammeln – ohne Plattformwechsel oder manuelle Nachverfolgung.

Verschlüsseltes Datenhandling: Für einen hochsicheren Zugriff auf Dokumente und Dateien

Tresorit Engage schafft eine einzige, abgesicherte Informationsquelle für die Projektdokumentation in Organisationen. Inhalte werden Ende-zu-Ende verschlüsselt gespeichert, strukturiert organisiert und lassen sich direkt bearbeiten. So gewährleisten Unternehmen Vertraulichkeit in den Daten und eine nahtlose Zusammenarbeit innerhalb der Teams.

Klare Trennung interner und externer Daten für Compliance und Überprüfbarkeit

Engage wurde von Grund auf für höchste Compliance-Anforderungen entwickelt. Die strikte Trennung interner und externer Daten ermöglicht es, Kundendaten in dedizierten Räumen zu verwalten, während interne Daten getrennt davon außerhalb der Räume sicher gehalten werden können – mit jederzeit vollständiger Transparenz über Zugriffe und Aktivitäten. Dank integrierter Zero-Knowledge-Verschlüsselung halten Unternehmen höchste Sicherheitsstandards und regulatorische Vorgaben zuverlässig ein.

Professioneller Auftritt mit Wiedererkennungswert – an jedem Kontaktpunkt

Tresorit Engage ermöglicht eine sichere und strukturierte Zusammenarbeit in Workspaces – mit einem durchgehend markenkonformen Nutzererlebnis. Organisationen können jeden Raum individuell gestalten – mit eigenen Logos, Markenfarben und personalisierten Bannern. So lassen sich das Vertrauen in der Geschäftsbeziehungen stärken und die gesamte Nutzererfahrung verbessern.

