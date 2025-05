transport logistic 2025: TIS GmbH zeigt die TISLOG Autodispo, Abfahrtskontrolle mit QR-Code und Fernverkehr-Dispo

Die bislang nur für den Nahverkehr verfügbare TISLOG Disposition gibt es nun auch für den Fernverkehr. Ein großer Vorteil dabei ist, dass bei der TISLOG Disposition mehrere Arten von Verkehren in einem Tool abgebildet werden können. Die Auftragsdaten werden in einem Partnertool eingetragen und anschließend per Fernübertragung in TISLOG eingespielt. Dort stehen die Daten unmittelbar für die Tourenplanung bereit. Die Aufträge können per Drag-and-Drop den jeweiligen Fahrzeugen zugeordnet werden. Die fertige Tourenplanung wird anschließend an das mobile Endgerät des Fahrers übergeben. Die TISLOG mobile Enterprise App führt den Fahrer Schritt für Schritt durch den Lieferprozess.

Automatische Tourenplanung

Mit der TISLOG Autodispo lassen sich Touren automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellen. Die Software arbeitet dann jeweils mit den Daten, die ihr bis zum festgelegten Zeitpunkt vorliegen. Es können außerdem verschiedene Auftragsgebiete angelegt werden. Dies hat den Vorteil, dass für die Auftragsgebiete jeweils unterschiedliche Startzeiten für die automatische Tourenplanung eingestellt werden können. Des Weiteren können für die Fahrzeuge individuelle Einsatzzeiten sowie Fahrzeugmerkmale hinterlegt werden, die bei der Tourenplanung berücksichtigt werden müssen. Sobald die Touren inklusive der optimalen Stopp-Reihenfolge berechnet wurden, werden die Aufträge den verschiedenen Fahrzeugen zugeordnet. Ein manuelles Eingreifen durch Mitarbeiter ist zu jeder Zeit möglich.

TISLOG Abfahrtskontrolle mit QR-Code

Die digitale TISLOG Abfahrtskontrolle kann das jeweilige Fahrzeug ab sofort am dort angebrachten QR-Code erkennen. Nachdem der QR-Code mit dem TISLOG Abfahrtskontrolle Modul gescannt wurde, öffnet sich automatisch die die dem LKW zugeordnete Prüfliste – das Heraussuchen des Fahrzeuges in einer Dropdown-Liste oder eine manuelle Eingabe der Fahrzeugnummer entfällt. Mit dem ebenfalls neu entwickelten TISLOG Prüflisten-Konfigurator lassen sich individuelle Prüflisten für Fahrzeuge, Anhänger oder Ladeeinheiten erstellen und zu der Abfahrtskontrolle hinzufügen. Dabei können die Prüfpunkte bei Bedarf in Gruppen zusammengefasst und so auf drei verschiedenen Ebenen organisiert werden…………………….. Lesen Sie hier weiter.