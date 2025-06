transport logistic 2025: Podiumsdiskussion zu den Möglichkeiten der Transportautomatisierung und Bedenken der Flottenbetreibenden

Automatisierung in der Logistik – Chancen und Herausforderungen

Die Diskussion beleuchtet die rasante Entwicklung hin zu vollautomatisierten Transportprozessen, angetrieben durch Telematiksysteme und Künstliche Intelligenz. Diese Technologien ermöglichen eine Echtzeitüberwachung von Fahrzeugen, optimieren Routen unter Berücksichtigung eine steigenden Vielzahl von Live-Daten und übernehmen zunehmend Aufgaben wie Disposition und Kundensupport. Trotz dieser Fortschritte bleibt der Mensch in vielen Bereichen jedoch unersetzlich, insbesondere bei komplexen Entscheidungen und in unvorhersehbaren Situationen.

Perspektive der Flottenbetreibenden

Neben führenden Technologieanbietern für Transportmanagement und Fahrzeugdigitalisierung wird die Podiumsdiskussion auch die Perspektiven der Anwenderinnen und Anwender in den Mittelpunkt stellen. Denn es ist wichtig, nicht nur die technischen Möglichkeiten zu beleuchten, sondern auch zu verstehen, wie die tatsächlichen Flottenbetreibenden mit diesen Technologien umgehen. Die Redaktion von Telematik-Markt.de hat bereits seit letztem Jahr gezielte Anfragen zu diesem Thema gesammelt, die nun in die Diskussion einfließen werden. Es gibt zwar große Hoffnung in die Technologie im Zuge des fortschreitenden Fachkräftemangels, jedoch steht dem auch ein Misstrauen gegenüber. Diese Ansichten der anwendenden Unternehmen müssen dem technologischen Angebot entgegengestellt werden. So entsteht ein ausgewogenes Bild, das sowohl die technologische Entwicklung als auch die praktischen Bedenken der Branche berücksichtigt.

Expertenrunde: Führende Köpfe der Branche im Dialog

Unter der Moderation von Peter Klischewsky, Chefredakteur von Telematik-Markt.de, diskutieren folgende Experten:

Wolfgang Schmid, Head of Central Region bei Webfleet

Dr. Stefan Anschütz, Gründer & CEO von Opheo Solutions / Solvares Group

Stephan Grimm, Head of Revenue SCALAR bei der ZF Group

Moderation: Peter Klischewsky, Chefredakteur / Telematik-Markt.de

Termin: 04.06.2025 – 10-11:00 Uhr, Forum B1

Die Gesprächsrunde wird mit Unterstützung von Queclink, einem Anbieter von Telematik-Hardware, aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt online veröffentlicht.

Relevanz für die Branche

Die Veranstaltung bietet wertvolle Einblicke für Fach- und Führungskräfte in der Logistikbranche, die sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten der Digitalisierung auseinandersetzen. Sie thematisiert nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch welche Akzeptanz diesen Entwicklungen seitens der anwendenden Flottenbetreiber*innen gegenübersteht.