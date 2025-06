transport logistic 2025: Goodyear zeigt Lösungsangebot für höhere Flotteneffizienz

Zum Angebot gehören Premiumreifen wie der EQMAX und EQMAX ULTRA; das Rundum-Sorglos-Paket Tires-as-a-Service für das Outsourcing des Reifenmanagements; und der weiterentwickelte Goodyear CheckPoint, die Lösung für die Reifenüberwachung auf dem Betriebshof. Hinzu kommt der URBANMAX MCA HL+, der Stadtbusreifen für erhöhte Effizienz und Zukunftssicherheit bei Nahverkehrsbetrieben.

Tires-as-a-Service für verringerte Gesamtbetriebskosten

Ergänzend zu seinen etablierten Lösungen präsentiert Goodyear sein vor Kurzem eingeführtes Angebot für Tires-as-a-Service. Die im Abonnement bereitgestellte Lösung wurde darauf ausgelegt, die Gesamtbetriebskosten von Flotten zu senken. Sie hilft ihnen dabei, durch Outsourcing des Reifenmanagements Zeit und Geld sparen. Gleichzeitig kann diese Lösung dazu beitragen, die Verfügbarkeit des Fuhrparks zu erhöhen und die Zahl reifenbedingter Fahrzeugausfälle zu verringern. So kann Goodyear mit dem Rundum-Sorglos-Paket für Tires-as-a-Service zu einem effizienteren Flottenbetrieb beitragen.

„Tires-as-a-Service basiert auf unserem Mobilitätskonzept Goodyear Total Mobility und richtet sich an Kunden, die einen Komplettservice für ihr Reifenmanagement benötigen. Dieser kombiniert unsere Produkte, Lösungen und Services zu einem Rundum-Sorglos-Paket auf Grundlage eines Abonnements, mit dem sich Flotten bisher ungenutztes Potenzial für Effizienz und Kostenreduktion erschließen können“, erklärt Markus Weyrich, Head of Fleet Mobility DACH, Goodyear.

TPMS Connect für erhöhte Flotteneffizienz

Mit TPMS Connect können Flotten, deren Neufahrzeuge werksseitig mit einem TPMS ausgeliefert werden, von Goodyear-Lösungen und -Anwendungen profitieren. Viele Fahrzeuge sind mit Standard-TPMS von Erstausrüstern (OEMs) ausgestattet. Diese können Warnmeldungen in der Regel nur an den Fahrer, nicht an das Backoffice übermitteln. Das kann potenziell die Fähigkeit des Flottenmanagers einschränken, umgehend auf reifenbezogene Probleme zu reagieren. TPMS Connect behebt das Defizit, indem es eine nahtlose Plug-and-Play-Lösung zur Integration in vorhandene Telematik-TPMS-Hardware bietet und so die Flotteneffizienz erhöht……………… Lesen Sie hier weiter.