Train the Trainer: Das Workbook. Kompetenzentwicklung für Trainerinnen und Moderatoren

Das Workbook von Theresia Amelang und Frank Michael Orthey bietet Weiterbildnern einen praxiserprobten Leitfaden, um ihr Know-how entlang von fünf Loops auf- und auszubauen. Sie können individuell ihren Lernpfad bestimmen, entscheiden, wo sie Inhalte erweitern und vertiefen, sowie an sich selbst und an ihrer Rolle und Haltung gezielt arbeiten. Das Buch ist im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.

„Professionalitätsentwicklung ist Rollenentwicklung, ist Persönlichkeitsentwicklung.“ So lautet das Motto des Wegs, auf dem Theresia Amelang und Frank Michael Orthey ihre Leser:innen begleiten möchten. Folgerichtig ist dieses Workbook auch nicht „logisch” nach Themen und Fachinhalten strukturiert, sondern folgt dem Entwicklungsweg derer, die sich als Trainerinnen oder Moderatoren qualifizieren und professionalisieren möchten. In fünf Loops geht es von den Basics zunehmend in die Tiefe: von systemtheoretischen Grundlagen und der methodischen Praxis des Lernens über die Steuerung von lebendigen Lernprozessen, der Konzeptentwicklung und der Gruppendynamik hin zur Entwicklung der eigenen Trainerpersönlichkeit und der Frage, wie man all dies gut reflektiert, evaluiert und die eigene Haltung in stimmiges Handeln überführt.

Diese individuelle Lernreise spiegelt sich auch in Aufbau und Struktur der einzelnen Kapitel wider: zentrale fachliche Grundlagenimpulse werden mit konkretisierenden und vertiefenden Enrichments ergänzt, praktisches Know-how für die persönliche „Toolbox“ aufbereitet, „Workbook”-Seiten laden zur Selbstreflexion, um den angebotenen Content stimmig und passgenau auf die eigene Person, Situation und Praxis auszurichten. Hierzu dienen auch vertiefende „Kursbuchseiten“, die anzeigen, wohin der eigene Weg weiterführt, wenn die angebotenen Inhalte auf die eigene Praxis transferiert oder das eigene Profil über Selbsteinschätzungen und Reflexionen weiter geschärft werden. Begleitend zu den einzelnen Kapiteln können angehenden Trainerinnen und Moderatoren in der „Transferwerkstatt“ ihr eigenes „My Case-Praxisprojekt“ planen und Schritt für Schritt umsetzen. Das schnelle Orientieren, Vor- oder Nachschlagen ermöglichen (vorab) Shortcuts und (abschließende) Wrap-ups, die das Wesentliche der jeweiligen Inhaltsabschnitte prägnant zusammenfassen.

Zusätzlich bereichern über 300 Seiten an Methoden und Arbeitsmaterialien im Downloadbereich das Workbook. Dort finden sich eine Vielzahl ergänzender „Deep Dives“, um gezielt die individuellen „Learnings” zu vertiefen. Zudem sind dort Podcasts hinterlegt, die als Impulse dienen, um die eigene Haltung und Rolle als Trainerin oder Moderator zu reflektieren.

Theresia Amelang, Frank Michael Orthey: Train the Trainer: Das Workbook. Kompetenzentwicklung für Trainerinnen und Moderatoren, Bonn 2025, 342 S. plus Download-Materialien, kt., ISBN 978-3-949611-39-1, 49,90 Euro oder als ebook im PDF- oder ePub-Format 44,99 Euro.

Der Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare ist ein auf die berufliche Qualifizierung spezialisierter Fachverlag. Sein Inhaltsangebot ist in zwei Sparten unterteilt: Die eine Sparte versorgt Führungskräfte mit aktueller Information zu Leadership und New Work – repräsentiert durch das Weiterbildungsmagazin „managerSeminare“ sowie durch „Leadership Medien“ mit komprimiertem Praxiswissen für Führungskräfte. Die zweite Sparte richtet sich an Weiterbildungs-Professionals mit methodisch-didaktischen sowie mit Business-Inhalten. Mit der Fachzeitschrift „Training aktuell“, dem breiten Fundus an „Trainingsmedien“ sowie der Tooldatenbank „Trainerkoffer“ werden Trainerinnen, Berater und Coachs mit handlungsrelevanten beruflichen Hilfestellungen versorgt. Darüber hinaus ist der Verlag Betreiber der Weiterbildungsplattform seminarmarkt sowie verschiedener Bildungsveranstaltungen wie etwa dem Branchenkongress „#PTT“, dem Digitalkongress „#VTT“, dem Barcamp „TrainCamp“ sowie dem Visu-Event „#CUBE“.

