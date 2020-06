Tourismus Magnet Schwarzwald mit Taxi Baden-Baden erkunden

Urlaub im eigenen Land ist voll im Trend – in 2020 wird der Schwarzwald ein Tourismus Hotspot

BADEN-BADEN. Experten sind sich einig, wo die Deutschen in diesem Jahr ihren Urlaub verbringen. Noch immer ist völlig unklar, ob der Sommerurlaub außerhalb Deutschlands möglich ist. Experten sind sich einig, dass der Urlaub in diesem Jahr völlig anders wird. Deutschland-Urlaub wird angesagt sein. Und selbst wenn, die Reise mit dem Flugzeug nach Mallorca möglich sein wird – auf Sonnenbaden zwischen Plexiglasboxen, Mundschutz, Abstand halten und Einzelfitness hat nicht jeder Lust.

Taxi Minor Baden-Baden stellt sich auf Ansturm auf deutsche Urlaubsziele ein

Eines ist in Coronazeiten sicher: Urlaub in Deutschland. Vor allem der Schwarzwald erfreut sich schon seit Jahren einer zunehmenden Beliebtheit. Wanderungen statt Ballermann, Bodensee statt Mittelmeer, Baden-Baden statt Barcelona. Taxi Minor rechnet fest mit einem Touristen Ansturm. Die Restaurants, Hotels und Kultureinrichtungen an der Oos können die Nachfrage gut gebrauchen. Taxi Baden-Baden bietet die Infrastruktur für einen unvergesslichen Urlaub im Schwarzwald. Mit Ausflügen in die Region, Einkaufstrips nach Metzingen, Roppenheim oder Karlsruhe oder Tagesreisen an den Bodensee. Taxi Minor bietet mit seinem Limousinenservice eine herausragende Dienstleistung.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

