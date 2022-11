Top PferdeDolmetscherin Nicole Luzar ist Bestsellerautorin

Die heilsame Kraft der gemeinsamen Sprache zwischen Mensch und Pferd

Die bekannte PferdeDolmetscherin aus Münster, Nicole Luzar, hat mit ihrem Beitrag über Pferdekommunikation sofort einen Bestseller gelandet! Am 21. November erschien „Ausgezeichnetes Expertenwissen“ Band 3 im Bourdon Verlag. Nur vier Tage später sprang das e-Book in mehr als 12 Amazon-Kategorien auf Platz 1.

Nummer 1 in „Grundlagenwissen“ und „Kommunikation & Beruf“

„Grundlagenwissen“ und „Kommunikation & Beruf“ sind nur zwei der Kategorien, in denen das Buch gelistet ist und sofort zum Bestseller wurde.

„Wenn mein Pferd nur sprechen könnte…“

Nicole Luzars Beitrag trägt den Titel „Wenn mein Pferd nur sprechen könnte…“, denn genau diesen Wunsch hört sie jeden Tag von Reitern, die noch keine Erfahrung mit der Pferdekommunikation haben. Dabei ist es erstaunlich einfach, als Mensch mit einem Pferd zu kommunizieren, wenn man die richtige Technik kennt.

Der alles entscheidende Unterschied

Im Pferdesport gibt es viele Missverständnisse in Bezug auf die Kommunikation mit dem Pferd. In der klassischen Ausbildung machen Gerte, Sporen und Kandare klar, dass der Reiter (und nur der Reiter) das Sagen hat. Doch auch, wer ehrlich am Wohl seines Pferdes interessiert ist und die „Pferdesprache“ oder Horsemanship lernt, greift viel zu kurz.

Pferdesprache vs. Pferdekommunikation

Die Körpersprache des Pferdes zu verstehen, geht so lange gut, wie alles rund läuft. Doch sobald ein Problem auftaucht, ist die Pferdesprache schnell an ihren Grenzen. „Dann können wir zwar sehen, DASS ein Problem vorliegt, aber nicht welches“, so Nicole Luzar. Sie fährt fort: „Für solche Details brauchen wir eine gemeinsame Sprache zwischen Reiter und Pferd, die in beide Richtungen funktioniert.“

„Ausgezeichnetes Expertenwissen 3“ ist unter ISBN 978-3-949869-65-5 überall im Buchhandel erhältlich.

Nicole Luzar ist studierte Diplom-Biologin und Staatlich geprüfte Übersetzerin. Außerdem ist sie Expertin für Persönlichkeitsentfaltung und als PferdeDolmetscherin tätig. Sie hilft Menschen mit und ohne Pferd, die richtigen Fragen zu stellen, um genau die Antworten zu erhalten, die sie im Leben weiter bringen. Und zwar zu den EIGENEN Zielen und Wünschen.

