Tipps einer Einheimischen für einen Urlaub in die Toskana

Durchforstet man das Internet nach Reiseinformationen wirbt gegenwärtig nahezu jedes Reiseportal oder jeder Reiseblog damit, Geheimtipps von dem gesuchten Ort zu haben. Jedoch sind diese meist nicht so geheim, da sie selbst aus verschiedenen Quellen des Internets zusammengefasst werden. Ganz anders verhält es sich, wenn man sich die eindrucksvollen Orte der Toskana von Einheimischen erklären lässt. Sie präsentieren in der Regel Ortschaften, die abseits der Touristenhochburgen wie Siena, Pisa oder Florenz liegen. Die Toskana ist sehr abwechslungsreich und bietet zahlreiche sehenswerte Möglichkeiten.

Sehnsucht zum Strand und den Apuanischen Alpen

Sollten Sie sich angesichts der malerischen Hügellandschaft oder dem hoteleigenen Pool trotzdem zum Meer hingezogen fühlen, werden Sie möglicherweise bekannte Hotspots wie Marina di Cecina oder Marina di Pisa ansteuern. Jedoch lohnt es sich durchaus 15 Kilometer weiter zu fahren und den Strand „Marina di Torre del Lago Puccini“ anzuvisieren. Hinter dem dortigen Hafen verbirgt sich ein langer Sandstrand mit kostenpflichtigen Liegen und Schirmen. Begibt man sich aber weiter Richtung Norden, erwartet Sie ein kostenloser Strandabschnitt. Ebenfalls Richtung Norden ragen auch die apuanischen Alpen empor. Sie zeigen sich wie eine schroffe Hochgebirgswand am Horizont. Auch die Alpen sollten bei einem Urlaub in der Toskana keinesfalls vergessen werden.

Thermen in der Toskana

Sie dachten dieses Phänomen gäbe es nur in Ländern wie Neuseeland oder Island? Falsch gedacht. In Larderello stand einst das älteste geothermische Kraftwerk der Welt. Das Besondere an der Stadt: etwa die Hälfte des Strombedarfs der Toskana erfolgt durch die Erzeugung von Erdwärme. Diesen beeindruckenden Vorgang kann man im dortigen interaktiven Museum beobachten. Bei Durchfahrt des Orts Larderello werden Sie von Rauch aus Gestein und Dampf aus Maisfeldern überrascht. Als vulkanisches Gebiet beherbergt, die Toskana den höchsten Berg Amiata im Süden. An ihm sieht man bis heute, dass er ein erloschener Vulkan ist.

San Gimignano – Wandern im Manhattan der Toskana

Ausgehend von den Thermen erwartet Sie ein entspannter und wenig anstrengender Spaziergang zu der Stadt der Türme: San Gimignano. Ein Großteil des Weges verläuft bergab. Am besten startet man hierfür an einem Abzweig auf halber Strecke zwischen Montaione und Gambassi Terme. Ab dort erwarten Sie 15 Kilometer Marsch, die Sie an Olivenhainen, Zypressen, Weinbergen und Erdbeerbäumen vorbeiführen. Erreichen Sie schlussendlich das Manhattan der Toskana, können Sie es sich auf der Piazza della Cisterna mit einem Eis gutgehen lassen.

Mittelalterliches Flair in der Toskana

Begibt man sich von San Gimignano in Richtung Siena, kommen Sie am mittelalterlichen Ort Monteriggioni vorbei. In jedem Fall lohnt es sich dieser Stadt einen Besuch abzustatten. Beim Spazieren durch die Stadt werden Sie überrascht sein, dass es komplett wie im Mittelalter aussieht. Alte Steinhäuser umgeben von einer kreisrunden Stadtmauer. Es existiert kein modernes Viertel, welches das Gesamtbild verunstalten könnte. Auch wenn es eine Vielzahl an Souvenirläden gibt, sind diese nicht überlaufen und man erhält das seltene Gefühl, als wäre die Zeit stehen geblieben.

Florenz- die Wiege der Schönen und Reichen

Was es in Florenz zu sehen gibt, weiß so ziemlich jeder italienkundige Tourist. An welchem Ort sich die Wiege der florentinische n Kultur befindet, erfahren Sie bei einer Stadtrundfahrt nach Fiesole. Einst von den Etruskern gegründet, haben auch Volksgruppen und Familien wie die Römer und Medici ihre Spuren hinterlassen. In Florenz lassen sich sowohl römische Theater als auch eine Vielzahl an Stadtvillen besichtigen. Daneben genießen Sie durch die Hügellage einen faszinierenden Blick auf Florenz. Haben Sie die Stadvillen besichtigt, können Sie hinunter nach Florenz spazieren und auf dem Weg weitere prächtige Stadtvillen sehen. Dabei gehen Florenz und Fiesole nahtlos ineinander über.

Möchten auch Sie die Toskana aus dem Blickwinkel einer Einheimischen kennen lernen? Dann ist die Route genau passend. Weitere Informationen zu der Region Toskana und eine große Auswahl an Ferienhäusern erhalten Sie unter https://de.italicarentals.com/ferienorte-toskana.html.

Über Italica e. K.

Die Italica e.K. ist Ihr Ansprechpartner für die wunschgetreue Anmietung eines Feriendomizils in Italien. Ihr Angebot umfasst Immobilien aller Art, ob Ferienhaus oder Wohnung, aber auch Villen mit Pool oder Meerblick. Im Zuge ihrer Tätigkeit nimmt Italica das Prädikat handverlesen sehr ernst. Dahingehend werden nur jene Ferienhäuser bzw. Immobilien in ihr Portfolio aufgenommen, die eigens von ihnen besichtigt und kontrolliert wurden. Schließlich steht der unvergessliche Urlaub der Kunden stets im Vordergrund.

Kontakt

Italica e. K.

Schömerweg 14

94060 Pocking

Telefon: 08538 2659988

E-Mail: info@italica.de

Pressekontakt

Maria Capobianco

Unterm Hagen 8

58119 Hagen

E-Mail: capobianco.marketing@gmail.com