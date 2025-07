time change geht mit neuer Website online

Berliner Agentur punktet mit klaren Strukturen und frischem UX-Design

Die inhabergeführte Full-Service-Agentur time change mit Hauptsitz in Berlin hat ihren Webauftritt umfassend überarbeitet. Die neue Website unter www.time-change.com überzeugt mit modernem UX-Design, verbesserter Nutzerführung und erweiterten Funktionen. Ziel ist es, Interessierten einen klaren, schnellen Zugang zum umfangreichen Leistungsportfolio der Agentur zu bieten.

Der responsive Auftritt spiegelt die strategische Kompetenz und operative Exzellenz von time change wider und unterstreicht die Nähe zu Kunden an 14 europäischen Standorten. Die Plattform betont zudem die internationale Ausrichtung, das technologische Know-how sowie die digitalen Tools, mit denen time change nationale und internationale Projekte realisiert.

Eine klare Navigation und benutzerfreundliche Gestaltung sorgen für intuitive Orientierung. Das Leistungsportfolio umfasst unter anderem maßgeschneiderte Eventkonzepte für Branchen wie Pharma und Automotive, Cruise Services sowie Destinationsmanagement. Ergänzend dazu werden internationale Standorte und das leistungsfähige Netzwerk an Spezialist:innen vorgestellt, das time change für komplexe Projekte einsetzt.

Zu den Highlights der neuen Website zählen detaillierte Projektbeispiele mit direkten Ansprechpartner:innen, aktuelle Referenzen und transparente Informationen zu zentralen Kompetenzen wie Datenschutz, Sicherheit und IT-Infrastruktur. Die Plattform ist für alle Endgeräte optimiert und bietet eine durchgängig komfortable User Experience.

Mit dem Relaunch stärkt time change seine digitale Präsenz, informiert Partner und Kund:innen gezielt über Kooperationsmöglichkeiten und unterstreicht die Position als verlässlicher Partner für kreative und sichere Markeninszenierungen.

Unternehmensprofil time change GmbH

Die time change GmbH ist eine inhabergeführte Full-Service-Agentur für Events und Markeninszenierung in Berlin. Seit der Gründung im Jahr 2013 realisiert sie mit einem internationalen Netzwerk maßgeschneiderte Projekte jeder Größenordnung – von regionalen Veranstaltungen bis hin zu globalen Markenauftritten. Das Unternehmen bietet kreative Lösungen aus einer Hand, die exakt auf die individuellen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Mit 14 Standorten in Europa verfügt time change über eine starke Marktpräsenz und beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 setzte die Agentur über 1.400 Projekte mit mehr als 200.000 Teilnehmenden um und erzielte einen Jahresumsatz von 55 Millionen Euro. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Konzeption bis zur operativen Umsetzung von Marketingevents in unterschiedlichsten Branchen – etwa bei Pharmakongressen, Automotive-Veranstaltungen oder Markenaktivierungen. Zum internationalen Kundenstamm zählen Unternehmen wie Airbus, Merck KGaA, BMW oder die Gates Foundation.

time change GmbH

Kaiserdamm 88

D-14057 Berlin

Ansprechpartner: Marko Hafemann

marko.hafemann@time-change.com

Patric Weiler

patricweiler@hotmail.com

Tel.: +49 (0) 30 120 766 460

Internet: www.time-change.com