TikTok als Goldgrube für die Pharma-, Kosmetik- und Konsumindustrie

Willkommen in der schillernden Welt von TikTok, wo 15-Sekunden-Clips unser Leben bestimmen und Trends schneller wechseln als Unterhosen. Doch hinter den lustigen Tänzen und viralen Challenges lauern Gefahren, die unsere Gesundheit bedrohen. Während wir riskante Diäten ausprobieren, unseren Körper schädigen oder uns gar in Lebensgefahr bringen, gibt es eine Industrie, die daran Milliarden verdient. Die Frage ist nicht nur, warum gefährliche Trends viral gehen, sondern auch: Wer profitiert davon? Zeit, den Finger in die Wunde zu legen und die schamlose Wahrheit aufzudecken.

Die dunkle Seite der TikTok-Challenges – ein Milliardengeschäft mit der Dummheit?

TikTok-Challenges sind der feuchte Traum eines jeden Adrenalinjunkies. Doch was als harmloser Spaß beginnt, kann schnell in einem Desaster enden. Ein besonders abschreckendes Beispiel ist die „Blackout-Challenge“, bei der sich Teilnehmer absichtlich bis zur Bewusstlosigkeit strangulieren – alles für ein paar Likes. Die Idee dahinter: Durch Sauerstoffmangel soll ein kurzer Rauschzustand entstehen. Doch die Realität sieht anders aus – Bewusstlosigkeit kann zu schweren Hirnschäden führen, im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Bereits mehrere Kinder und Jugendliche sind nach Teilnahme an dieser Challenge ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Kassel bestätigte ein Todesermittlungsverfahren, bei dem kein Fremdverschulden festgestellt wurde. (welt.de)

Wenn der Schönheitswahn außer Kontrolle gerät – und die Kosmetikindustrie jubelt

Dank sogenannter „Skinfluencer“ auf TikTok greifen immer mehr Jugendliche zu übertriebenen Hautpflegeroutinen, die mehr schaden als nützen. Videos mit Titeln wie „Meine 10-Schritte-Routine für perfekte Haut“ oder „So wirst du in einer Woche Pickel los“ sammeln Millionen von Aufrufen. Viele dieser Tipps beinhalten aggressive Peelings, hochkonzentrierte Säuren oder exzessives Waschen – Dinge, die gesunde Haut massiv irritieren können. Besonders problematisch: Junge Zuschauer übernehmen diese Routinen blind, ohne zu bedenken, dass ihre Haut ganz andere Bedürfnisse hat als die der Influencer. Und wer profitiert? Die Kosmetikindustrie. Jede geschädigte Haut braucht neue Produkte, um „repariert“ zu werden – ein endloser Kreislauf, der die Kassen der Beauty-Marken klingeln lässt. (welt.de)

Diät-Trends: Der direkte Weg in die Essstörung – ein Geschenk für die Pharmaindustrie

TikTok ist ein Tummelplatz für fragwürdige Diät-Trends, die mehr versprechen, als sie halten können. Einer der aktuell populärsten Trends ist „Oatzempic“ – eine Mischung aus Haferflocken („Oats“) und dem Diabetes-Medikament Ozempic. Die Idee: Haferflocken sättigen lange und sollen helfen, Kalorien zu reduzieren, während Ozempic den Appetit zusätzlich hemmt. Das Problem: Ozempic ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, das nicht ohne ärztliche Aufsicht eingenommen werden sollte. Nebenwirkungen wie Übelkeit, Magenprobleme und im schlimmsten Fall gefährliche Stoffwechselstörungen werden in den TikTok-Videos kaum erwähnt. Doch während immer mehr junge Menschen durch solche Diäten ihre Gesundheit ruinieren, boomt das Geschäft mit Magenschutzmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten gegen die Folgeschäden. (nypost.com)

Wenn der Schlaf zum Wettbewerb wird: Die Schlafindustrie lacht sich ins Fäustchen

Der neueste Schrei auf TikTok ist „Sleepmaxxing“ – der Versuch, den perfekten Schlaf zu erreichen. Was zunächst sinnvoll klingt, nimmt schnell obsessive Züge an: Menschen überwachen jede Minute ihres Schlafs, investieren Hunderte von Euro in Gadgets wie temperaturregulierende Matratzen, Blaulichtfilter-Brillen oder spezielle Atemmasken. Dabei geht es nicht nur um erholsamen Schlaf, sondern um Perfektion – wer schläft am effizientesten? Wer hat die beste Schlafqualität? Und während junge Menschen immer mehr Geld für den „perfekten Schlaf“ ausgeben, boomt eine milliardenschwere Industrie, die Schlaftracking-Apps, smarte Kissen und teure Schlafmittel verkauft. Der eigentliche Witz? Je mehr man sich um den perfekten Schlaf sorgt, desto schlechter schläft man tatsächlich. (glamour.com)

Die Hirnfäule ist real: „Brain Rot“ als Wort des Jahres – und Social Media profitiert

Die „Oxford University Press“ hat „Brain Rot“ (Hirnfäule) zum Wort des Jahres gekürt – ein Begriff, der den übermäßigen Konsum von Online-Medien und seine negativen Auswirkungen auf das Gehirn beschreibt. Lars Timmermann, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, erklärt, dass soziale Medien sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf das Gehirn haben können. Negativ seien unter anderem gestörter Schlaf, Schwächung von Hirnverbindungen für kritisches Denken und sinkende körperliche Aktivitäten, die das Kleinhirn schädigen können. Und wer profitiert davon? Die Social-Media-Plattformen selbst – je mehr Zeit wir mit sinnlosem Scrollen verbringen, desto mehr Werbeeinnahmen generieren sie. Ein krankes Gehirn ist ein leicht manipulierbares Gehirn. (welt.de)

Wer profitiert wirklich von diesen Trends? Folge dem Geld!

Die brennende Frage: Wem nützen diese Gesundheitstrends wirklich? Die Antwort ist ernüchternd – nicht unserer Gesundheit, sondern der Gesundheits-, Pharma- und Konsumindustrie. Jedes neue Problem, das durch einen TikTok-Trend entsteht, generiert eine Welle neuer Konsumenten:

Die Schönheitsindustrie profitiert von überpflegter und geschädigter Haut. Neue Cremes, Seren und „Wunderprodukte“ gegen durch TikTok verursachte Hautprobleme boomen.

profitiert von überpflegter und geschädigter Haut. Neue Cremes, Seren und „Wunderprodukte“ gegen durch TikTok verursachte Hautprobleme boomen. Die Pharmaindustrie freut sich über Medikamente gegen Nebenwirkungen von fragwürdigen Diättrends. Ob Magenschützer oder Stoffwechselregulatoren – jeder Gesundheitswahn bringt neue Absatzmärkte.

freut sich über Medikamente gegen Nebenwirkungen von fragwürdigen Diättrends. Ob Magenschützer oder Stoffwechselregulatoren – jeder Gesundheitswahn bringt neue Absatzmärkte. Die Konsumindustrie verkauft endlose Schlaf-Gadgets für den perfekten Schlaf – von smarten Kissen bis hin zu teuren Nahrungsergänzungsmitteln.

Während Menschen auf TikTok in gefährliche Trends abrutschen, klingeln bei diesen Industrien die Kassen. Kritische Stimmen aus der Wissenschaft fordern deshalb eine stärkere Regulierung solcher Inhalte. „Wir müssen aufhören, TikTok als harmlosen Trendgenerator zu sehen – es ist eine gigantische Marketingmaschine, die gezielt Unsicherheiten schürt, um Produkte zu verkaufen“, warnt Dr. Lisa Meyer, Medienpsychologin.

Die wahre Gefahr ist nicht TikTok – sondern, wem wir glauben

TikTok mag eine Plattform für Kreativität und Unterhaltung sein, doch die Risiken sind real. Von gefährlichen Challenges über fragwürdige Schönheits- und Diät-Trends bis hin zu Desinformation – die Auswirkungen auf die Gesundheit sind alarmierend. Und während wir leiden, profitieren große Konzerne von unserem Unwissen. Es liegt an uns, kritisch zu bleiben, Inhalte zu hinterfragen und uns nicht blindlings in den Strudel der TikTok-Trends ziehen zu lassen. Denn am Ende des Tages ist unsere Gesundheit mehr wert als ein paar Likes und Follower.

Empfehlung aus unserem Sortiment